Cruzeiro - Flamengo maçı ne zaman?

Copa Libertadores Son 8 Turu heyecanı devam ediyor. Cruzeiro, 30 Ağustos 2018 Perşembe günü Flamengo takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 03:45. Cruzeiro son 5 maçında 0 galibiyet, 2 beraberlik ve 0 yenilgi ile oynadı. Flamengo, son 5 maçında 0 galibiyet, 2 beraberlik ve 0 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 622 kodlu maçı oynayanlar; Cruzeiro galibiyet oranı 1.90, beraberlik oranı 2.80, Flamengo galibiyet oranı 3.20. Alt oranı 1.30, üst oranı 2.30. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.75 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.60.

Cruzeiro önceki hafta Flamengo mücadelesinde 0-0 berabere kaldı.

Flamengo, Cruzeiro karşılaşmaında 0-0 berabere kaldı.

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