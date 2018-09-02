Cruzeiro - Internacional karşılaşma önü

Brezilya Serie A heyecanı devam ediyor. Cruzeiro, 03 Eylül 2018 Pazartesi günü Internacional takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 01:00. 30 puanlı Cruzeiro 7. sırada bulunuyor, Internacional 42 puana sahip ve 2. sırada. Cruzeiro son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Internacional son 5 mücadelede 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 774. İddaa'da Cruzeiro kazanır 2.00, berabere biter 2.80, Internacional kazanır 2.90 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt oranı 1.30, üst oranı 2.30. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.75, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.60.

Cruzeiro son hafta oynanan Corinthians maçında 3-2 kazandı.

Internacional ise Fluminense maçında 1-1 berabere kaldı.

Kendi sahasında 6 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyet alan Cruzeiro, 13 gol attı ve 8 gol yedi.

Internacional ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 5 galibiyet, 3 beraberlik, 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Internacional, 13 gol atarken 10 gol yedi.

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