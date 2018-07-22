CS U Craiova - ACSMU Poli Iaşi maçı istatistikleri

Romanya 1.Lig heyecanı devam ediyor. CS U Craiova, 23 Temmuz 2018 Pazartesi günü ACSMU Poli Iaşi takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 21:00. CS U Craiova, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgilik form durumunda. ACSMU Poli Iaşi son 5 mücadelede 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 486 kodlu maçı oynayanlar; CS U Craiova galibiyet oranı 1.60, beraberlik oranı 3.20, ACSMU Poli Iaşi galibiyet oranı 3.75.

CS U Craiova son haftadaki ACSMU Poli Iaşi müsabasında 1-2 kazandı.

ACSMU Poli Iaşi, CS U Craiova karşılaşmaında 1-2 yenildi.

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