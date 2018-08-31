CS U Craiova - Dinamo Bucuresti maçı istatistikleri

Romanya 1.Lig maçında CS U Craiova ile Dinamo Bucuresti, 01 Eylül 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 21:30. Maç öncesi CS U Craiova 8 puanla 6. sırada, Dinamo Bucuresti 10 puanla 4. sırada bulunuyor. Ev sahibi CS U Craiova, son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 yenilgi aldı. Dinamo Bucuresti, son 5 maçında 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 532 kodlu maçı oynayanlar; CS U Craiova galibiyet oranı 1.85, beraberlik oranı 2.90, Dinamo Bucuresti galibiyet oranı 3.20.

CS U Craiova son haftadaki Dinamo Bucuresti müsabasında 1-0 kazandı.

Dinamo Bucuresti ise CS U Craiova maçında 1-0 yenildi.

Kendi sahasında 0 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet alan CS U Craiova, 2 gol attı ve 3 gol yedi.

Dinamo Bucuresti, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 0 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet elde etti. Dinamo Bucuresti, deplasmanda 6 kez ağları sarsarken, 9 kez topu kendi kalesinde gördü.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ