Counter-Strike 2 için heyecanlı bekleyiş başladı. 22 Mart 2023'te resmi olarak duyurulan CS 2 çıkış tarihi araştırılıyor. Bazı oyunculara açılan beta sürümünün ardından son çalışmaların bitmesiyle oyun tüm kullanıcılar için açılacak. Peki, CS2 ne zaman çıkacak? İşte, konuya ilişkin ayrıntılar...

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COUNTER STRİKE (CS) 2 NE ZAMAN ÇIKACAK?

Counter Strike 2 ya da diğer ismiyle CS:GO 2 Valve tarafından 22 Mart Çarşamba günü resmi olarak tanıtıldı. Henüz test aşamasında olan oyun yalnızca bazı kullanıcılar tarafından oynanabiliyor. Bu test süresince, Counter-Strike 2 herkese sunulmadan önce oyunun bazı özelliklerindeki hata ve sorunlar tespit edilip düzeltilecek.

CS 2'nin 2023 Eylül ayı içerisinde yayınlanması bekleniyor.