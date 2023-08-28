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        Haberler Ekonomi Merak Edilenler CS2 ne zaman çıkacak, hangi ay gelecek? 2023 Counter Strike CS2 çıkış tarihi - Merak Edilenler Haberleri

        CS2 ne zaman çıkacak? Counter Strike 2 çıkış tarihi belli oldu mu?

        Counter-Strike (CS) 2 çıkış tarihi araştırması sıklaştı. Dünyanın en popüler çok oyunculu nişancı oyunlarından biri olan Counter-Strike, tarihindeki en büyük teknik sıçrama için çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda "CS2 ne zaman çıkacak ve hangi ay gelecek?" sorusu gündeme geldi. İşte, Counter-Strike CS2 çıkış tarihine ilişkin detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.08.2023 - 17:46 Güncelleme: 28.08.2023 - 17:46
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        Counter-Strike 2 için heyecanlı bekleyiş başladı. 22 Mart 2023'te resmi olarak duyurulan CS 2 çıkış tarihi araştırılıyor. Bazı oyunculara açılan beta sürümünün ardından son çalışmaların bitmesiyle oyun tüm kullanıcılar için açılacak. Peki, CS2 ne zaman çıkacak? İşte, konuya ilişkin ayrıntılar...

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        COUNTER STRİKE (CS) 2 NE ZAMAN ÇIKACAK?

        Counter Strike 2 ya da diğer ismiyle CS:GO 2 Valve tarafından 22 Mart Çarşamba günü resmi olarak tanıtıldı. Henüz test aşamasında olan oyun yalnızca bazı kullanıcılar tarafından oynanabiliyor. Bu test süresince, Counter-Strike 2 herkese sunulmadan önce oyunun bazı özelliklerindeki hata ve sorunlar tespit edilip düzeltilecek.

        CS 2'nin 2023 Eylül ayı içerisinde yayınlanması bekleniyor.

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        CS:GO 2 BETA NASIL OYNANIR?

        Counter Strike 2 beta test sürümü yalnızca Valve’ın belirlediği kişiler tarafından oynanabiliyor. Bu sebeple eğer Valve kullanıcıya beta key göndermediyse oyunu oynamanın başka bir yolu bulunmuyor.

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        ALDIĞINI İADE EDEBİLİRSİN

        Oyunun resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda "Yanlış şeyi mi aldın? Farklı bir silah, zırh veya el bombası mı almak istiyorsunuz? Satın aldığınız ürünü geri satın ve satın alma süresi boyunca tekrar istediğiniz şeyi satın alın." ifadeleriyle CS:GO'da yanlış alınan ekipmanların iade edilememesi Counter Strike 2'de olmayacağı duyuruldu.

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        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
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