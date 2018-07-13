CSA AL - Sampaio Correa maçı ne zaman?

CSA AL ve Sampaio Correa, 14 Temmuz 2018 Cumartesi günü Brezilya Serie B maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 03:30. Maç öncesi CSA AL 25 puanla 4. sırada, Sampaio Correa 15 puanla 16. sırada bulunuyor. CSA AL son 5 maçında 0 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Sampaio Correa son 5 mücadelede 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 124. İddaa'da CSA AL kazanır 1.65, berabere biter 3.20, Sampaio Correa kazanır 3.60 oranıyla bahisçilere sunuldu. 2.5 gol altının oranı 1.50, 2.5 gol üstünün oranı 1.85. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.80 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.55.

CSA AL son hafta oynanan Salgueiro maçında 1-1 berabere kaldı.

Sampaio Correa ise Ceara karşılaşmasında 1-0 kazandı.

CSA AL, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 3 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. CSA AL, kendi sahasında 12 gol attı, 10 gol yedi.

Sampaio Correa, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 1 beraberlik, 4 mağlubiyet elde etti. Sampaio Correa, deplasmanda 4 kez ağları sarsarken, 9 kez topu kendi kalesinde gördü.