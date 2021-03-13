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Fransa'nın Oscar'ı olarak bilinen Cesar Sinema Ödülleri sahiplerine verildi.

Başkent Paris'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını altında bu yıl 46'ncısı gerçekleştirilen etkinlikte, Fransız yönetmen Albert Dupontel'in yönettiği Adieu Les Cons en iyi film, en iyi senaryo ve en iyi uyarlama senaryo ödüllerine layık görüldü. Dupontel ise bu filmle en iyi yönetmen ödülünü aldı.

EŞEK KOSTÜMÜYLE SAHNEYE ÇIKTI

Ödül töreninin en konuşulan anlarından biri ise Fransız oyuncu Corinne Masiero'nun protestosuydu.

57 yaşındaki Fransız aktris, kanlar içindeki bir elbisenin üzerine giydiği eşek kostümüyle sahneye çıktı.

Ardından koronavirüs salgını döneminde, devletin kültür sanat politikalarını protesto etmek için törende soyundu.

Masiero'nun karnında "Kültür yok, gelecek yok", sırtında ise "Bize sanatı geri ver, Jean (Fransa Başbakanı Jean Castex)" yazdığı görüldü.

Sunucu Marina Fois'un şaşkınlığı yüzünden okunurken seyirciler ilk şoku atlattıktan sonra Masiero'yu alkışlamaya başladı.

Masiero'nun Fransa Başbakanı Jean Castex'i ve hükümetin koronavirüs salgını nedeniyle verdiği kararları protesto ettiği bildirildi.

Fransa'da sinemaların üç aydan uzun süredir kapalı olduğu belirtildi.