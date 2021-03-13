Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerYaşam
ABONE OL

Cesar Sinema Ödülleri'nde çıplak protesto

Cuma gecesi verilen Cesar Sinema Ödülleri'nde ilginç bir protesto yaşandı. 57 yaşındaki Fransız oyuncu Corinne Masiero, Fransız hükümetinin kültür sanat politikalarını protesto etmek için sahnede soyundu

Cesar Sinema Ödülleri'nde çıplak protesto
HABERTURK.COM

Fransa'nın Oscar'ı olarak bilinen Cesar Sinema Ödülleri sahiplerine verildi.

Başkent Paris'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını altında bu yıl 46'ncısı gerçekleştirilen etkinlikte, Fransız yönetmen Albert Dupontel'in yönettiği Adieu Les Cons en iyi film, en iyi senaryo ve en iyi uyarlama senaryo ödüllerine layık görüldü. Dupontel ise bu filmle en iyi yönetmen ödülünü aldı.

EŞEK KOSTÜMÜYLE SAHNEYE ÇIKTI

Ödül töreninin en konuşulan anlarından biri ise Fransız oyuncu Corinne Masiero'nun protestosuydu.

57 yaşındaki Fransız aktris, kanlar içindeki bir elbisenin üzerine giydiği eşek kostümüyle sahneye çıktı.

Ardından koronavirüs salgını döneminde, devletin kültür sanat politikalarını protesto etmek için törende soyundu.

Masiero'nun karnında "Kültür yok, gelecek yok", sırtında ise "Bize sanatı geri ver, Jean (Fransa Başbakanı Jean Castex)" yazdığı görüldü.

Sunucu Marina Fois'un şaşkınlığı yüzünden okunurken seyirciler ilk şoku atlattıktan sonra Masiero'yu alkışlamaya başladı.

Masiero'nun Fransa Başbakanı Jean Castex'i ve hükümetin koronavirüs salgını nedeniyle verdiği kararları protesto ettiği bildirildi.

Fransa'da sinemaların üç aydan uzun süredir kapalı olduğu belirtildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Ağaç dallarını ve kütükleri sanat eserine dönüştürüyor
YAŞAMAğaç dallarından sanat!
Erzurumlu Yıldırım Budak 50 yıldır kayak öğretiyor
YAŞAM50 yıldır öğretiyor... Bakın kaç yaşında!
Sosyal medyadaki güzellik algısı psikolojik sorunlara neden olabiliyor
YAŞAMSosyal medyadaki güzellik algısı psikolojiyi bozuyor
Rentsenkhorloo Bud bacak boyuyla görenleri hayrete düşürüyor
YAŞAMBir zamanlar boyu nedeniyle alay ediyorlardı...
On Numara sonuçları 12 Mart 2021 - Milli Piyango On Numara çekilişi sorgulama
YAŞAM12 Mart On Numara çekiliş sonuçları
Hafta sonu dopdolu
YAŞAMHafta sonu dopdolu
Günlük burç yorumları! (13 Mart 2020)
YAŞAMGünlük burç yorumları!
SON DAKİKA On Numara sonuçları AÇIKLANDI 12 Mart 2021 - On Numara çekiliş sonucu sorgula, tıkla öğren
YAŞAMOn Numara sonuçları açıklandı 12 Mart 2021!
Vücudunun yüzde 98´i dövmeyle kaplı
YAŞAM46 yaşında başladı... Tek bir yerinde yok!
Milyon dolarlık kilise satılamıyor... 600 yıllık! - Haberler
YAŞAMMilyon dolarlık yapı alıcı bulamadı... 600 yıllık!