CSKA Moscow - Arsenal-Tula maçı öncesi rakamlar

Rusya Premier Lig maçında CSKA Moscow ile Arsenal-Tula, 18 Ağustos 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 16:30. CSKA Moscow 2 puana sahip olarak 13. sırada yer alırken Arsenal-Tula 4 puanda ve 7. sırada. CSKA Moscow, son 5 maçında 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 0 yenilgilik form durumunda. Arsenal-Tula, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 286 kodlu maçta; İddaa oynayanlar CSKA Moscow kazanırsa 1.45, beraberlik çıkarsa 3.40, Arsenal-Tula sahadan galip ayrılırsa 4.60 oranını elde edecekler. Alt oranı 1.40, üst oranı 2.05. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.85 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.50.

CSKA Moscow önceki hafta Anzhi mücadelesinde 2-1 kazandı.

Arsenal-Tula, Lokomotiv Moscow karşılaşmaında 2-0 kazandı.

CSKA Moscow, evinde 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı ve 0 gol atıp 1 gol yedi.

Arsenal-Tula, dış sahada 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Arsenal-Tula 0 kez gol sevinci yaşadı, 1 kez topu ağlarında gördü.

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