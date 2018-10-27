CSKA Moscow - Krasnodar maç önü

Rusya Premier Lig heyecanı devam ediyor. CSKA Moscow, 28 Ekim 2018 Pazar günü Krasnodar takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 19:00. 19 puanlı CSKA Moscow 3. sırada bulunuyor, Krasnodar 19 puana sahip ve 2. sırada. CSKA Moscow, son 6 maçında 4 galibiyet, 2 beraberlik form durumunda. Krasnodar son 4 mücadelede 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 498. İddaa'da CSKA Moscow kazanır 2.00, berabere biter 2.90, Krasnodar kazanır 2.80 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt oranı 1.45, üst oranı 1.95. Karşılıklı gol var 1.60, karşılıklı gol yok 1.60 oranını kazandıracak.

CSKA Moscow son haftadaki Anzhi müsabasında 2-1 kazandı.

Krasnodar ise Rubin Kazan maçında 1-1 berabere kaldı.

CSKA Moscow, evinde 2 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet yaşadı ve 8 gol atıp 3 gol yedi.

Krasnodar, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 4 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet elde etti. Krasnodar, deplasmanda 13 kez ağları sarsarken, 6 kez topu kendi kalesinde gördü.

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