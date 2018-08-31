CSKA Moscow - Ural karşılaşma önü

CSKA Moscow ve Ural, 01 Eylül 2018 Cumartesi günü Rusya Premier Lig maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 16:30. 6 puanlı CSKA Moscow 8. sırada bulunuyor, Ural 4 puana sahip ve 11. sırada. Ev sahibi CSKA Moscow, son 5 maçında 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 0 yenilgi aldı. Ural, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 360 kodlu maçta; İddaa oynayanlar CSKA Moscow kazanırsa 1.40, beraberlik çıkarsa 3.50, Ural sahadan galip ayrılırsa 5.00 oranını elde edecekler. Alt oranı 1.60, üst oranı 1.75. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.60 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.60.

CSKA Moscow son haftadaki Anzhi müsabasında 2-1 kazandı.

Ural ise Rostov karşılaşmasında 1-0 yenildi.

CSKA Moscow, evinde 1 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı ve 3 gol atıp 1 gol yedi.

Ural, dış sahada 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Ural 1 kez gol sevinci yaşadı, 4 kez topu ağlarında gördü.

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