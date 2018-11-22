THY Avrupa Ligi'nin 8. hafta mücadelesinde CSKA Moskova evinde Litvanya temsilcisi Zalgiris Kaunas ile karşı karşıya geldi. Mücadelenin ilk periyotunu 18-16 önde tamamlayan Zalgiris Kaunas, devreye 38-37'lik üstünlükle girdi.



Üçüncü çeyrekte her iki takım da 22'şer sayı kaydederken son periyot da büyük çekişmeye sahneye oldu. Normal süresi 86-86 sona eren mücadeleyi CSKA Moskova, uzatmada 99-97 kazandı.

Bu sonuçla birlikte CSKA Moskova, Euroleague'de 8'de 8 yaptı. Zalgiris Kaunas ise 5. mağlubiyetini aldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ