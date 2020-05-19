Çubuk'ta 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor - ANKARA

Atatürk Parkı'nda düzenlenen törende İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Seyda Topal, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Daha sonra saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.Törene katılanlar Kovid-19 tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kurallarına uyup maske taktı.- ZiyaretlerÇubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş ve Çubuk Belediyesi Engelsiz Spor Kulübü Başkanı Ahmet Koçyiğit, Kovid-19 nedeniyle törenlere katılamayan engelli sporculara, evlerinde ziyarette bulundu.Demirbaş, ziyaretinde down sendromlu Ahmet Ünal ile işitme ve zihinsel engelli Ömer Faruk Karakoç'a forma, kitap ve Türk bayrağı hediye etti.
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