Çubuk'ta 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor - ANKARA

AA

Atatürk Parkı'nda düzenlenen törende İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Seyda Topal, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Daha sonra saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.Törene katılanlar Kovid-19 tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kurallarına uyup maske taktı.- ZiyaretlerÇubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş ve Çubuk Belediyesi Engelsiz Spor Kulübü Başkanı Ahmet Koçyiğit, Kovid-19 nedeniyle törenlere katılamayan engelli sporculara, evlerinde ziyarette bulundu.Demirbaş, ziyaretinde down sendromlu Ahmet Ünal ile işitme ve zihinsel engelli Ömer Faruk Karakoç'a forma, kitap ve Türk bayrağı hediye etti.