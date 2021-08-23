Çubuk'ta çıkan yangında 3 ev ve samanlıkları kullanılamaz hale geldi

AA

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Yıldırımelören Mahallesi'nde yalnız yaşayan Şerife Aksoy'a (79) ait evin samanlığında, sabaha karşı henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangın, çevredeki evlere de sıçradı.

Yangın, mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen Büyükşehir Belediyesine bağlı Çubuk İtfaiye Amirliği ekiplerince söndürüldü.

Yangında, 3 ev ve samanlıkları kullanılamaz hale geldi.

Öte yandan, yangın sırasında uyuyan Şerife Aksoy, durumu fark ederek eve giren kardeşi Yakup Aksoy tarafından kurtarıldı.

Dumandan etkilenen Şerife Aksoy'a, olay yerine gelen sağlık ekiplerince müdahale edildi.

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, bölgeye gelerek yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Evi zarar gören ve takma dişini kurtaramadığı için üzüntüsünü dile getiren Şerife Aksoy'u ziyaret eden Demirbaş, "Geçmiş olsun, Rabb'im bir daha böyle zararlar vermesin. Allah beterinden esirgesin. Mala gelen zarar karşılanır, Rabb'im can kaybı vermesin. Elimizden gelen her şeyi yapacağız, sen hiç tasalanma, üzülme." dedi.

Aksoy da Demirbaş'a teşekkür ederek "Allah'a şükür yanmaktan kurtulduk Başkanım. Allah sizlerden razı olsun. Evladım yok ama sizler benim evladımsınız." ifadesini kullandı.

Yıldırımelören Mahallesi Muhtarı Hasan Topçu da yangının nasıl çıktığını bilmediklerini kaydederek can kaybı olmamasından duyduğu mutluluğu dile getirdi.