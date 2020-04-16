Çubuk'ta semt pazarlarında esnaf ve vatandaşlara maske dağıtıldı - ANKARA

AA

Çubuk Pazarı'nda Kovid-19 tedbirleri kapsamında denetimler artırıldı. Pazarda esnafın açacağı tezgahlar küçültülürken, tezgah aralarında yaklaşık 3 metre mesafe bırakıldı, vatandaşlar arasındaki sosyal mesafeyi sağlamak amacıyla tüm tezgahlar şeritle çevrildi.Maskesiz vatandaşların alınmadığı pazarın giriş ve çıkışları da ayrıldı. Zabıta ekipleri tarafından pazar esnafı ve vatandaşların ateşleri ölçüldü, pazar içine ve giriş çıkışlara dezenfeksiyon otomatları kuruldu.Ayrıca Başkan Demirbaş, şehir içerisinde yaya ve araç trafiğinin yoğun olduğu noktalarda zabıta ekipleri ile birlikte esnaflara ve vatandaşlara koruyucu maske dağıttı.Pazarda alınan tedbirleri denetleyen Demirbaş, esnaf ve vatandaşlara maske dağıtarak sohbet etti.Yerel yönetimler olarak uygulamalara her yönden imkanları ölçüsünde katkı sunduklarını belirten Demirbaş, vatandaşların da yasaklar ve uyarılar konusunda duyarlı olmalarını istedi.Konut ve iş yerlerini dezenfekte etmeye devam ettiklerini anlatan Demirbaş, "Eğitim kurumlarımız ve ibadethanelerin ilaçlanması da tamamlanmıştır. 65 yaş üstü vatandaşlarımızın da adeta eli ayağı olduk, tüm talepleri kurduğumuz ekiplerce karşılanmaktadır. İnşallah salgının tarihe geçeceği günler yakındır." dedi.Demirbaş, daha sonra Atatürk ve Kıbrıs caddelerinde incelemelerde bulunarak, esnaf ve vatandaşlara maskesiz dolaşmaları konusunda uyarıda bulundu.