Çubuk’ta oyun terapisi ve resim analizi eğitimi - ANKARA

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Ankara Kalkınma Ajansının desteğiyle Çubuk Sosyal Hizmetler Merkezi Müdürlüğü tarafından ilçede görev yapan rehberlik öğretmenleri ve sosyal hizmet meslek elemanlarına yönelik merkezin konferans salonunda verilen eğitim 5 gün sürecek.Çubuk Sosyal Hizmetler Merkezi Müdürü Şahin Sayılıer, projeyle ilçede görev yapan sosyal hizmet meslek elemanlarının bilgi ve beceri düzeyinin artırılmasının hedeflendiğini belirtti.Eğitimlerin kreş ve anaokulu çalışanlarına da verileceğini dile getiren Sayılıer, şunları söyledi:‘’Oyun terapisi ile birlikte psikolojik tabanlı resim analizi konusunda yetkinleşen psikologların, sosyal çalışmacıların ve rehber öğretmenlerin çocuklara daha etkili sosyal hizmet sunması bekleniyor. Düzenlediğimiz eğitimle çocukların oyuncaklarla ne anlatmak istediğinden çizimlerindeki izlere kadar birçok noktaya ışık tutulacak. Amacımız, gelişen ve değişen dünyamızda bu alanda çalışanların da kendilerini revize edebilmelerini, geliştirebilmelerini sağlamak. Verilen eğitimle uzmanlarımızın çocukların iç dünyalarına inmeyi, oyunlarıyla ve çizimleriyle neler anlatmak istediklerini daha iyi anlayabilmelerini hedefliyoruz.’’