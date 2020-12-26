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Çukur 109. yeni bölüm 2. fragman yayında! Çukur fragman izle

Show TV’de ekran gelen Ay Yapım imzalı Çukur’un heyecanla beklenen yeni bölümünden 2. tanıtım yayınlandı. Yamaç ve Cengiz'in konuşmasının gerilimi artırdığı tanıtımda Koçovalılar ve Erdenetler arasındaki savaşta yeni hamleler yapılıyor.

Çukur 109. yeni bölüm 2. fragman yayında! Çukur fragman izle

Çukur 109. bölüm 2. fragmanında; iki tarafın da harekete geçtiği görülürken Yamaç'ın, Cengiz Erdenet maskesi takarak bankaya girdiği anlar büyük merak uyandırıyor. Yamaç'a hesap soran Karaca'nın sözleri ise dikkat çekiyor.

ÇUKUR 109. YENİ BÖLÜM 2. FRAGMAN

ÇUKUR 109. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

ÇUKUR'DA NELER OLACAK?

Koçovalılar ve Çukur, Efsun ve Nehir’i kurtarmak için harekete geçerken, Yamaç zorlu bir sınav verecek. Nefeslerin tutulduğu bu anlarda neler olduğu merak konusu olacak. Cengiz, son yaşadığı olaylardan sonra Kulkan’ın da yardımıyla yeniden ayağa kalkacak.

Hiç olmadığı kadar öfke dolan Erdenetler, hız kesmeden yaptıkları hamlelerle bütün Çukur’u büyük bir tehlikenin içine sokacak. Bir yandan Erdenetler ile mücadele ederken diğer yandan mahallede yaşanan sürpriz gelişmelerle ilgilenen Yamaç, Cengiz’i köşeye sıkıştıracak planını devreye sokacak. Aksiyon dolu anların sonunda Koçovalılar, Erdenet ailesinden sürpriz bir ismin sonunu getirecek ilk adımı atacak.

Senaryosunu Gökhan Horzum’un kaleme aldığı Çukur’un yönetmenliğini Sinan Öztürk üstleniyor. Çukur’un kadrosunda; Aras Bulut İynemli, Perihan Savaş, Mustafa Avkıran, Erkan Kolçak Köstendil, Rıza Kocaoğlu, Necip Memilli, Damla Sönmez, Kubilay Aka, Hazal Subaşı, Burak Dakak, Hare Sürel, Kadir Çermik, İrem Sak, İrem Altuğ, Boncuk Yılmaz, Mustafa Kırantepe, Ece Yaşar, Cem Uslu, Aytaç Uşun, Ferit Kaya, İlkay Akdağlı, Çağrı Atakan gibi başarılı oyuncular yer alıyor.

Çukur’un merakla beklenen yeni bölümü Pazartesi akşamı saat 20.00’de Show TV'de!

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