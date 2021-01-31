Reyting rekortmeni Çukur dizisi 114. bölümüyle ekranlara gelmeye hazırlanıyor. İşte merakla beklenen yeni bölümün özeti ve 2. ön izleme sahnesi...

VARTOLU GERİ DÖNÜYOR!

Show TV'de ekrana gelen Ay Yapım imzalı Çukur'un yeni bölümünden ikinci ön izleme sahnesi yayınlandı. Dikkat çeken sahnede Vartolu'nun eski haline geri döndüğü görülüyor. Afganistan'a giden ve uzun zamandır Çukur'dan uzakta olan Vartolu'nun geri dönüşünün nasıl olacağı şimdiden büyük merakla bekleniyor.

ÇUKUR'DA NELER OLACAK?

Yamaç, Çağatay'ın ölümü sonrası nihayet rahat bir soluk alacağını düşünürken Efsun'un evden gittiğini öğrendiğinde çok üzülecek ve hemen onu aramaya başlayacak. Akın ve Yasmin'in düğün hazırlıklarıyla Koçovalılar savaşa kısa bir ara verecek. Koçovalılar'ın uzun bir aradan sonra düzenledikleri ilk düğün gergin bir bekleyişe sebep olacak.

Nihayet eve dönme zamanı geldiğini öğrenen Vartolu, Cumali Amca ile birlikte Çukur'a yolculuğunda hiç beklemediği bir sürprizle karşılaşacak. Efsun'un annesi tarafından evden kovulduğunu ve Kulkan tarafından kaçırıldığını öğrenen Yamaç öfkeyle Kulkan'ın peşine düşecek. Nefesleri kesen karşılaşmanın sonucu herkesi şaşkınlığa uğratacak.