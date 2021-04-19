Show TV’de ekrana gelen Ay Yapım imzalı Çukur’un bu akşam ekrana gelecek olan yeni bölümünden ön izleme sahnesi yayınlandı.

"BİRBİRİMİZİ AFFETMEYİ ÖĞRENECEĞİZ!"

Koçovalı ailesinin bir araya geldiği sahnede Vartolu ile Cumali arasında gerilim artarken, Yamaç'ın yaptığı konuşma dikkat çekiyor. Ailesinin birbirini affetmesini ve bir arada olmasını isteyen Yamaç'a ilk tepki ise Efsun'dan geliyor. Efsun'un tepkisine karşı Yamaç'ın ne yapacağı merakla bekleniyor.

ÇUKUR'DA NELER OLACAK?

Yamaç’ın oyunlarıyla arka arkaya darbe alan Vartolu, bu sefer ipleri eline alacak. Amca’nın gücünü azaltmak için harekete geçen Yamaç, Vartolu’nun akıl dolu oyunuyla neye uğradığını şaşıracak. Efsun’la Sultan arasındaki gerilim devam ederken, Yamaç ve Efsun’un gündemi aldıkları bir bilgiyle tamamen değişecek.

Karaca’nın ölümünü örtbas etmeye çalışan Amca, Karaca’nın kendiliğinden gittiğine aileyi ikna etmeye çalışacak. Oynadığı son kozla zafere ulaştığını düşünen Kulkan, hiç beklemediği bir düşmanla karşılaşacak ve bu karşılaşma nefesleri kesecek.