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Çukur 128. yeni bölüm ön izleme yayında - Çukur 128. bölümde neler olacak?

Show TV'nin yeni sezonuyla da büyük bir izlenme oranı yakalayan dizisi Çukur'un 128. yeni bölümüyle ekranlara gelmeye hazırlanıyor. İzlenme rekorları kıran dizinin yeni bölümüne Karaca'nın acısını yaşayan Yamaç gözyaşlarını tutumasıyla yaşanan duygu dolu anlar damga vuracak. İşte merakla araştırılan Çukur 128. yeni bölüm ilk ön izleme sahnesi...

Çukur 128. yeni bölüm ön izleme yayında - Çukur 128. bölümde neler olacak?

Show TV'de ekrana gelen Ay Yapım imzalı Çukur'un yeni bölümünden ön izleme sahnesi yayınlandı.

"ABİMİN EMANETİ..."

İzleyenleri derinden etkileyen sahnede Karaca'nın acısını yaşayan Yamaç gözyaşlarına hakim olamıyor. Duygu dolu bu anlarda Efsun da Yamaç'ı yalnız bırakmıyor.

ÇUKUR'DA NELER OLDU?

Yamaç, Efsun'un da desteğiyle Amca'nın gerçek yüzünü Vartolu'ya göstermek için harekete geçti. Vartolu'yu nasıl ikna edeceğini bir türlü bulamayan Yamaç'ın yardımına ise Ferhat yetişti. Ferhat'ın, Kulkan'ın Amca'nın gerçek yüzünü anlattığı videoyu açmayı başarması her şeyi değiştirdi. Yamaç, Kulkan'ın mesajını kahvenin karşısındaki Çukur sembolü olan duvara yansıtarak Vartolu'ya izletti. Amca hakkındaki gerçekleri öğrenen Vartolu, büyük bir şok ve hayal kırıklığı yaşadı.

Cumali Amca'nın gerçek yüzünü öğrenen Vartolu, sürpriz bir hamle yaparak Karaca'yı bulmak için yeniden harekete geçti. Daha önce depoda Amca'nın adamlarını sorgulayan Vartolu'yu bu sefer Yamaç da yalnız bırakmadı. İkili, Amca'nın adamı Ahmet'i sorgulamak isterken Ahmet, Nedim'in eline geçti. Nedim, Ahmet'i öldürerek ortadan kaldırmak istese de Vartolu ve Yamaç'ın baskını yüzünden bunu başaramadı.

Aksiyon dolu anların ardından Yamaç ve Vartolu, Ahmet'i yakalamayı başardı. Amca'nın adamı Ahmet, Yamaç ve Vartolu'yu Karaca ve Celasun'un gömüldüğü yere götürdü. Mezarı kazan Vartolu, toprağın altında Karaca'nın Çukur dövmeli elini görünce büyük bir yıkım yaşarken, iki kardeşin acısı izleyenleri de derinden etkiledi. Yamaç ve Vartolu, mezarın başında dakikalarca ağladı.


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