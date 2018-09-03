Çukur 2. sezon ne zaman başlıyor? Çukur yeni sezon fragmanı...

Geçtiğimiz günlerde Çukur dizisi yeni sezon fragmanını yayınladı! Dizinin severleri heyecanla dizinin başlayacağı günü bekliyor. Çukur 2. sezon ne zaman başlıyor? Çukur dizisi yeni sezon fragmanı ve dizi hakkında merak edilenler haberimizde...

ÇUKUR YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Çukur, heyecanla beklenen 2. sezonuyla Eylül’de Show TV’de!

ÇUKUR’UN SEZON FİNALİNDE NELER OLMUŞTU?

Dizinin sezon finalinde Yamaç, Nazım ve Emrah’ı oyuna getirdi. İdris’in ailesiyle birlikte ‘Çukur’u terk etmesi izleyenleri derinden etkiledi. Bölümde Nazım ve Emrah’ın birbirlerini öldürdükleri sahne herkesi şoke etti. Final sahnesinde Çukur’un tamamen yıkık dökük, eski günlerini aratan şekilde görüldüğü anlar büyük merak uyandırdı. Yamaç, Çukur’u geri almak için “Ya alacağız ya öleceğiz!” sözleriyle Vartolu’dan yardım isterken, iki kardeşin el ele verdiği anlar büyük beğeni topladı. Saldırıya uğrayan İdris’in, Emmi ve Paşa ile ölüme yürüdüğü anlar ise heyecanı doruk noktasına çıkardı. Yüzüklerinde farklı bir sembolün göründüğü, Çukur’u yerle bir eden adamların yeni sezonda Koçovalılarla mücadelesi büyük bir merakla bekleniyor.

Senaryosunu Gökhan Horzum’un kaleme aldığı Çukur’un yönetmenliğini Sinan Öztürk üstleniyor. Çukur’da Aras Bulut İynemli, Dilan Çiçek Deniz, Erkan Kolçak Köstendil, Öner Erkan, Rıza Kocaoğlu, Kubilay Aka, Alperen Duymaz, Nebil Sayın ve Ahmet Tansu Taşanlar gibi son dönemin gözde oyuncuları ile usta oyuncular Ercan Kesal, Perihan Savaş yer alıyor. Dizide bu isimlere Çetin Sarıkartal, Kadir Çermik, İrem Altuğ, Zeynep Kumral, Boncuk Yılmaz, Cem Uslu, Uğur Yıldıran, Aytaç Uşun, İlayda Alişan, Ece Yaşar, Mustafa Kırantepe, Ilgaz Kocatürk ve Doğancan Sarıkaya eşlik ediyor.

ÇUKUR DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Tarihi Yarımada’da rengârenk evleriyle yerli ve yabancı turistlerin popüler gezi mekânlarından biri olan Fener Balat’ta artık ‘Çukur’ turizmi yaşanıyor. Show TV’nin fenomen dizisi ‘Çukur’a ev sahipliği yapan semt, dizinin hayranlarıyla dolup taşıyor. Balat’a gelenlerin semt sakinlerine sordukları ilk soru “Çukur nerede çekiliyor?” olurken bazı rehberler ‘Çukur’ turu düzenleyerek talebe cevap veriyor.

‘Çukur’un ana mekânlarından biri olan kıraathane, fotoğraf çektirenlerin favori adresi. Dizi karakterlerinin adını taşıyan kıraathaneler ve ‘Çukur’un müziklerinin çaldığı sete yakın kafeler dolup taşıyor. Dizide kullanılan mekânlarda, duvar yazıları önünde ve ‘Çukur’ dövmesinin olduğu alanlarda fotoğraf çektirmek için özellikle hafta sonları kuyruklar oluşuyor.

Diziyle özdeşleşen ‘Çukur’ dövmesine mahallenin hemen her köşesinde rastlamak mümkün.

Semte ve dizinin çekildiği mekânlara olan ilgi esnafın da yüzünü güldürüyor. ‘Çukur’ tespihleri, ‘Çukur’ dövmeli tişörtler yok satıyor. Diziye olan ilgiyi fırsata çeviren girişimcilerin sattığı ‘Çukur’ dövmeli tişörtler büyük ilgi görüyor.

Dizinin oyuncularının fotoğraflarının bulunduğu nohut-pilavcılar büyük rağbet görüyor. Satışları yüzde 50 artan esnaf, dizinin semtlerinin tanıtımını sağladığını ve bundan büyük memnuniyet duyduklarını söylüyor.

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