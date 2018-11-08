Show TV’de ekrana gelen Ay Yapım imzalı Çukur’un merakla beklenen yeni bölüm tanıtımı yayınlandı. Babalarına gitmek için “Sana, bana, oğullarına ihtiyaçları var!” sözleriyle Cumali’yi ikna etmeye çalışan Yamaç, İdris’in karşısına çıktığında gözyaşlarına hakim olamıyor. Baba-oğlun buluştuğu duygusal anlar dikkat çekerken Yamaç, babasının elini öpüyor. İdris’in kapıyı açtığında karşısında bulduğu kişilerin kim olduğu ise merakla bekleniyor.

ÇUKUR 42. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

ÇUKUR 41. SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Çukur’un geçtiğimiz Pazartesi akşamı ekrana gelen 2. sezonun 8. bölümünde Veysel’in mahalledeki hakimiyeti karşısında büyük mücadele veren İdris ve Emmi, Paşa’nın yokluğunda üçüncü silahşörlerini buldu. Veysel karşısında boyun eğmeyen İdris’in yardımına Selim yetişti. İdris, Meliha’yı anma akşamında duygu dolu anlar yaşadı. Sena’nın, Yamaç’ın evine götürdüğü Akşın ile Cumali’nin karşılaşması ekran başındakileri derinden etkiledi. Karakuzular karşısında Yamaç’ı dinlemeyip kendi bildiği yoldan gitmeye karar veren Cumali, Celasun’dan yardım istedi. Ancak bölümün finalinde Celasun’un Cumali’ye silah doğrultması akıllarda büyük bir soru işareti yarattı.

ÇUKUR 41. BÖLÜMÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Senaryosunu Gökhan Horzum’un kaleme aldığı Çukur’un yönetmenliğini Sinan Öztürk üstleniyor. Çukur’da Aras Bulut İynemli, Dilan Çiçek Deniz, Erkan Kolçak Köstendil, Rıza Kocaoğlu, Öner Erkan, Necip Memili, Erkan Avcı, Berkay Ateş, Kubilay Aka gibi son dönemin gözde oyuncuları ile usta oyuncular Ercan Kesal, Perihan Savaş yer alıyor. Dizide bu isimlere Kadir Çermik, İrem Altuğ, Boncuk Yılmaz, Mustafa Kırantepe, Mehmet Yılmaz Ak, Cem Uslu, Uğur Yıldıran, Aytaç Uşun, İlayda Alişan, Ece Yaşar, Gökşen Ateş eşlik ediyor.

Çukur’un merakla beklenen yeni bölümü Pazartesi akşamı saat 20.00’de Show TV'de!

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