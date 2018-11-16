Show TV’de ekrana gelen Ay Yapım imzalı Çukur’un merakla beklenen yeni bölüm tanıtımı yayınlandı. Medet’in Saadet’i almak için Vartolu’yu cesaretlendirdiği tanıtımda Vartolu’ya geri dönen Salih’in neler yapacağı merakla bekleniyor. Saadet’i almak için planını harekete geçiren Vartolu’yu karşısında gören Medet’in “Vartolu Sadettin her zaman bir yolunu bulur!

Çukur’un Pazartesi akşamı ekrana gelecek 2. sezonun 10. bölümünde Çeto’nun elindeki en büyük kozu olan Saadet’i devreye sokması Vartolu’nun Salih’ten vazgeçmesine ve eski günlerdeki Vartolu’ya dönüşmesine neden olacak. Çeto’nun Vartolu’dan ne isteyeceği merakla beklenecek. Ersoy’u koz olarak elinde tutan Yamaç, onun aracılığıyla Karakuzuların planlarını öğrenmeye çalışırken, karşısında hiç beklemediği anda Veysel’i bulacak. Çeto sadece Vartolu’yu değil, Celasun’u da kullanmak için yeni planlar yapacak ve Koçovalılarla arasındaki mücadele kızışacak.

ÇUKUR 43. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

ÇUKUR 42. SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Çukur 42. Bölümünde; Celasun’un kendisine silah doğrulttuğundan habersiz olan Cumali ile Celasun, Karakuzularla karşı karşıya gelecek ve Çukur’un çatılarında soluksuz bir kovalamaca yaşanacak. Akşın’ı gördükten sonra aileyi yeniden bir araya getirmeye kararlı olan Sena, Yamaç’ı İdris’le buluşturmak için çabalayacak. İdris ve Yamaç’ın karşı karşıya gelmesi ekran başındakilere duygu yüklü anlar yaşatacak. Cumali ise İdris’i görme konusunda tereddütte kalacak. Ersoy’un açığını yakalayan Yamaç, bu kozu kullanmaya devam ederken Çeto’nun Vartolu için yaptığı bir plan, Vartolu’yu zorlu bir karar aşamasına sürükleyecek.

ÇUKUR 42. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Senaryosunu Gökhan Horzum’un kaleme aldığı Çukur’un yönetmenliğini Sinan Öztürk üstleniyor. Çukur’da Aras Bulut İynemli, Dilan Çiçek Deniz, Erkan Kolçak Köstendil, Rıza Kocaoğlu, Öner Erkan, Necip Memili, Erkan Avcı, Berkay Ateş, Kubilay Aka gibi son dönemin gözde oyuncuları ile usta oyuncular Ercan Kesal, Perihan Savaş yer alıyor. Dizide bu isimlere Kadir Çermik, İrem Altuğ, Boncuk Yılmaz, Mustafa Kırantepe, Mehmet Yılmaz Ak, Cem Uslu, Uğur Yıldıran, Aytaç Uşun, İlayda Alişan, Ece Yaşar, Gökşen Ateş eşlik ediyor.

Çukur’un merakla beklenen yeni bölümü Pazartesi akşamı saat 20.00’de Show TV'de!

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