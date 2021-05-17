Show TV'nin büyük bir heyecanla takip edilen dizisi Çukur bugün neden yok? Soruları bu akşam tv'de yer almayınca merak konusu oldu. Peki, Çukur bu akşam neden yok? Çukur 37. yeni bölümü ne zaman yayınlanacak?

ÇUKUR BU AKŞAM NEDEN YOK?

Çukur'un 37. bölümü Ramazan Bayramı'na denk gelmesi nedeniyle bu hafta ekranlarda olmayacak.

Dizinin yeni bölümü 24 Mayıs tarihinde Show TV ekranlarında aynı saatte yayınlanacak.

ÇUKUR SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Karaca ve Celasun'un, Amca tarafından öldürüldüğü ortaya çıkınca Çukur'da beklenen büyük savaş başladı. Koçovalı kardeşler yeniden bir araya gelerek, Amca'nın peşine düştü.

Yamaç ve peşindekileri atlatmak isteyen Nedim, kendisini yem olarak kullandı ve Amca'nın güvenli bir eve geçmesini sağladı. Koçovalılar ise yakaladıkları Nedim'in, ellerinden kaçmasına izin vererek onu takibe aldılar ve yaptıkları plan sonucunda Amca'ya ulaştılar.

Aksiyon dolu anların soluksuz izlendiği bölümün final sahnesi herkesi şoke etti. Cumali Amca, bir helikopterle kaçmayı başarırken geride kalan Nedim, Vartolu tarafından öldürüldü. Nedim karakterine hayat veren başarılı oyuncu İlkay Akdağlı, diziye veda etti. Amca'yı ellerinden kaçıran Yamaç'ın, "Biz bitti demeden bitmez!" sözleri, Koçovalı kardeşlerin intikamlarından vazgeçmeyeceğini gösterirken, yaşanacak büyük hesaplaşma şimdiden büyük bir merakla bekleniyor.