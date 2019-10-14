Çukur 72. yeni bölümü bu akşam neden yok? Sorusu izleyiciler tarafından büyük merak konusu oldu. Çukur dizisi normalde her hafta Pazartesi günleri saat 20.00'da Show TV ekranlarında oluyor. Ancak dizinin yeni bölümü bu akşam yayınlanmayacak.

ÇUKUR BU AKŞAM NEDEN YOK?

Çukur'un bu akşam yayınlanması gereken 71. yeni bölümü yayın akışında bulunmayınca, izleyiciler dizisinin yeni bölümünün neden yayınlanmadığını araştırmaya başladı. Bu akşam EURO 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası elemeleri kapsamında Fransa ile Türkiye karşı karşıya gelecek. Bu yüzden Çukur dizisinin bu akşamki yeni bölümü yayınlanmayacak fakat haftaya kaldığı yerden devam edecek.

ÇUKUR 72. YENİ BÖLÜMDEN İLK SAHNE

SHOW TV YAYIN AKIŞI - 14 EKİM 2019