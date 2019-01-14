Çukur 49. yeni bölümü bu akşam neden yok, var mı? Sorusu izleyiciler tarafından büyük merak konusu oldu. Çukur dizisi normalde her hafta Pazartesi günleri saat 20.00'da Show TV ekranlarında oluyor. Ancak dizinin yeni bölümü bu akşam yayınlanmayacak.

ÇUKUR BU AKŞAM NEDEN YOK?

Çukur'un bu akşam yayınlanması gereken 49. yeni bölümü yayın akışında bulunmayınca, izleyiciler dizisinin son yeni bölümünün neden yayınlanmadığını araştırmaya başladı. Her sene yeni yıla girilirken diziler için reklam anlaşmaları yenileniyor. Bu sürecin işleyişine bağlı olarak diziler 1 ila 3 hafta boyunca yayınlanmayabiliyor. Ülkemizde de diziler 1 hafta daha yeni bölümü yayınlanmayacak.

ÇUKUR 49. SON YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Koçavalılar ve Karakuzular'ın çekişmesini konu alan Çukur dizisi yeni bölümü ne zaman yayınlanacak sorularının cevabı belli oldu. Kanal tarafından düzenlenen yayın akışında net bir bilgi henüz yok fakat Çukur 49. yeni bölümü 21 Ocak 2019 tarihinde saat 20.00'da yayınlanması ön görülüyor.

ÇUKUR SON BÖLÜMDE NE OLDU?

Çukur'un 2. sezon 15. bölümünde izleyenleri şaşkına çeviren bir gelişme yaşanmıştı. Yamaç son sahnede vurulmuştu. Yamaç'ın kimin vurduğu ise merak konusu olmuştu. Çukur’da duyulacak ateş sesleri yeni ve çok daha büyük bir fırtınanın habercisi olurken yepyeni bir dönemi başlatacak! Karakuzular, yaşadıkları şoke edici kayıplardan sonra Çukur’dan çıkmak zorunda kalacaklar. “Koçovalılar, Çukur’u geri mi alıyor” sorusunun cevabının merakla bekleneceği bölümde, tansiyon bir an bile düşmeyecek. Karakuzular, Çukur’dan çıksa da Çukur’a kimseyi almamak için güçlerini sonuna kadar kullanacaklar. Yamaç, Saadet ve bebeğinin yaşadığını öğrenmesiyle, kardeşi Vartolu’ya destek olup onları kurtarmak için elinden geleni yapacak. Bu sırada Selim’in Cumali’nin karşısına çıkması duygu yüklü anlar yaşatacak. Koçovalılar uzun zaman sonra bir arada olmanın mutluluğunu yaşayacak. Çukur’un ana karakterlerinden birinin beklenmedik anda vurulması Çukur’daki tüm dengeleri değiştirecek.

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