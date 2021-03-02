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'Çukur'da savaş başlıyor!

Show TV’de ekrana gelen, Ay Yapım imzalı fenomen dizi Çukur'un dün akşam yayınlanan bölümünde Yamaç tarafını seçerek Çukur'da yeni bir dönem başlatacak ilk adımı attı. Amca'nın karşısında yer almayı seçen Yamaç Koçovalı, bu kararıyla büyük bir savaşın da fitilini ateşledi

'Çukur'da savaş başlıyor!
HABERTURK.COM

Çukur’un dün akşam ekranlara gelen bölümünde Yamaç, Çukur'da neler olup bittiğini öğrenmek için gerçeklerin peşine düştü. Amca'nın yaptıklarının eski Çukur'dan eser bırakmadığını kendi gözleriyle gördü. Öğrendiği gerçeklerden sonra Yamaç, Amca'nın karşısına geçerek düşüncelerini ifade ederken, gerilim giderek yükseldi.

Amca'nın yaptıklarından memnun olmadığını söyleyen Yamaç, tarafını seçti. Vartolu, Amca'nın tarafında yer alması için Yamaç'ı ikna etmeye çalışsa da başarılı olamadı. Yamaç Koçovalı, babasının mirası olan Çukur'u eski haline getirmek için ilk adımı attı. Çukur'da artık yeni bir dönem başlıyordu!

İşte o anlar;

SOSYAL MEDYA #MASAL'I KONUŞTU

Çukur, dün akşam yayınlanan yeni bölümüyle ABC1 20+'da 8.14 izlenme oranı (reyting),15.40 izlenme payı (share),AB'de 6.46 izlenme oranı (reyting),13.10 izlenme payı (share),Total’de 7.91 izlenme oranı (reyting),16.13 izlenme payı (share) elde etti. #masal etiketi Twitter Türkiye'de 13 saat 35 dakika TT listesinde kaldı.

EFSUN'DAN YAMAÇ'A SERT TEPKİ

Yamaç ve Efsun'un karşılaşması duygu dolu anlara sahne olurken, Efsun'un gösterdiği beklenmedik tepki herkesi şoke etti. İkili birbirine sarılırken, Efsun bir anda Yamaç'a saldırdı.

Yamaç, sert bir tepkiyle karşılaşsa da Efsun'un ve çocuğunun peşini bırakmadı. Yaşadıklarını anlatmak ve çocuğuna kavuşmak için bir kez daha Efsun'un karşısına çıktı. İkilinin yüzleştiği bu dakikalarda Yamaç, kızının adının "Masal" olduğunu öğrendi.

Yamaç ve Efsun'un yüzleşmesi;

YAMAÇ, GERÇEKLERİN PEŞİNE DÜŞTÜ

Yamaç, hem ailesinde hem de Çukur'da yaşanan değişimin gerçek sebebini aramaya başladı. İdris Koçovalı'nın Çukur'una sadık kalarak Amca'nın tarafına geçmeyen insanlarla birebir görüştü ve Çukur'da gizli kalan gerçeklere şahit oldu.

Yaşanan değişimin arkasında neler olduğunu öğrenen Yamaç, Çukur'un uyuşturucu işine bulaştığını da kendi gözleriyle gördü. Yamaç, öğrendiği gerçeklerden sonra kararını verdi.

Yamaç, gerçekleri arıyor;

Çukur'da değişen durumlar;

Çukur’un merakla beklenen yeni bölümü Pazartesi akşamı saat 20.00’de Show TV'de.

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