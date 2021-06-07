Çukur 4. sezonun 38. bölümüyle ekrana veda etti. Yamaç ve Efsun’un düğünü sonrası mahalleye dönen Koçovalılar’ın, Çukur’u ele geçiren Şahram’la karşılaşması tansiyonu yükseltti. Hazırlıksız yakalanan Koçovalılar yaralarını sararken Amca mahalleliye diz çöktürüp, Çukur’un kutsal değerlerine savaş açtı.

ÇUKUR 130. SON BÖLÜM TEK PARÇA İZLE

ÇUKUR FİNAL BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Amca’nın Çukur’u yok etmeye karar verdiğini öğrenen Yamaç, mahallede kalanların zarar görmemesi için yeni bir plan yaptı. Şahram'ın zulmü altında ezilen mahalleliler Yamaç’ın herkesi şaşırtan mesajıyla mücadelenin devam ettiğini öğrendi. Ancak Yamaç’ın oyununu çözen Şahram karşı saldırıya geçince Koçovalılar yine zor duruma düştü. Çukur’da kalanların Amca’ya sürpriz saldırısı nefesleri keserken, aileyi ve Çukur’u korumak için başka şansı kalmadığını düşünen Yamaç’ın son hamlesi herkesi derinden etkiledi.

Senaryosunu Gökhan Horzum’un kaleme aldığı Çukur’un yönetmenliğini Sinan Öztürk üstleniyor. Çukur’un kadrosunda; Aras Bulut İynemli, Perihan Savaş, Müfit Kayacan, Erkan Kolçak Köstendil, Rıza Kocaoğlu, Necip Memili, Damla Sönmez, Burak Dakak, Hare Sürel, İrem Altuğ, Boncuk Yılmaz, Mustafa Kırantepe, Cem Uslu, Aytaç Uşun, Ferit Kaya gibi başarılı oyuncular yer alıyor.