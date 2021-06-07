Farklı sosyal sorumluluk projeleriyle öncü olan Çukur, geçtiğimiz aylarda ‘Doğa Nefes Alsın’ diyerek duyurduğu yeni kampanyasının finalinde büyük bir ‘Çukur Ormanı’na imza atmayı hedefliyor. ‘Çukur Ormanı’ için TEMA Vakfı, Show TV ve Ay Yapım ile el ele veren dizinin ekibi, 7 Haziran Pazartesi akşamı final bölümü öncesi unutulmaz bir gala yayınıyla ekranlara veda etmeye hazırlanıyor. Peki, 'Çukur Ormanı' için bağış nasıl yapılır? ‘Doğa Nefes Alsın’ bağışı hakkında bilgiler...

ÇUKUR ORMAN BAĞIŞI NEDİR?

Ebru Akel ve Uğur Yıldıran’ın sunuculuğunda gerçekleşecek yayında kalpler Çukur Ormanı için atacak. “#DoğaNefesAlsın” sloganı ile “Fidan Yaz, 3464’e SMS Gönder; bir fidan bağışla” çağrısının yineleneceği gecenin sonunda 50.000 fidandan oluşacak Çukur Ormanı’nın tamamlanması hedefleniyor.



Çukur Ormanı Kampanyamıza Katkıda Bulunmak İçin:

SMS ile:

FİDAN yaz 3464'e SMS GÖNDER 1 FİDAN BAĞIŞLA

1 SMS = 10 TL

1 Fidan = 10 TL (Sertifikasız)

Banka Havalesi:

İŞ BANKASI LEVENT Şubesi

TR74 0006 4000 0011 0351 4626 57

1 Fidan = 10 TL (Sertifikasız)







'Ç