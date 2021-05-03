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Çukur'un yeni bölümünden bir ön izleme sahnesi daha!

SHOW TV'nin fenomen dizisi Çukur'un bu akşam ekrana gelecek olan yeni bölümünden bir ön izleme sahnesi daha yayınlandı. Emmi'nin cenazesinin kaldırıldığı sahnede Yamaç ile Vartolu arasında yaşanan gerilim dikkat çekiyor. Yamaç, Emmi'nin tabutunu taşımak isteyen Vartolu'ya izin vermeyerek tepkisini gösterirken Vartolu, bu hareket karşısında sarsılıyor

Çukur'un yeni bölümünden bir ön izleme sahnesi daha!
HABERTURK.COM

Show TV’de ekrana gelen, Ay Yapım imzalı Çukur’un bu akşam yayınlanacak yeni bölümünden bir ön izleme sahnesi daha seyirciyle buluştu. Emmi'nin cenazesinin kaldırıldığı sahnede Yamaç ile Vartolu arasında yaşanan gerilim dikkat çekiyor.

Yamaç, Emmi'nin tabutunu taşımak isteyen Vartolu'ya izin vermeyerek tepkisini gösterirken Vartolu, bu hareket karşısında sarsılıyor. Emmi'nin ölümünün ardından iki kardeş arasında yaşanacaklar merakla bekleniyor.

ÇUKUR'DA NELER OLACAK?

Emmi’nin ölümü; Çukur’da taşları yerinden oynatacak. Yamaç’ın kendisini tehlikeye attığını düşünen Vartolu, bir kez daha Yamaç’la karşı karşıya gelecek. İkili arasındaki büyük gerilim, geçmişin kapanmayan yaralarını açığa çıkaracak. Koçovalılar, Emmi’nin yasını tutarken; Yamaç, Efsun’un da desteğiyle Amca’nın gerçek yüzünü Vartolu’ya göstermek için harekete geçecek. Amca, yeni hamlesiyle Çukur’da büyük bir savaş başlatacak. Aksiyon dolu anlar nefesleri keserken, Yamaç’ın yapacağı hamle Çukur’da yeni bir dönüm noktası olacak.

Senaryosunu Gökhan Horzum’un kaleme aldığı Çukur’un yönetmenliğini Sinan Öztürk üstleniyor. Çukur’un kadrosunda; Aras Bulut İynemli, Perihan Savaş, Erkan Kolçak Köstendil, Rıza Kocaoğlu, Necip Memili, Damla Sönmez, Burak Dakak, Hare Sürel, İrem Altuğ, Boncuk Yılmaz, Mustafa Kırantepe, Cem Uslu, Aytaç Uşun, Ferit Kaya, İlkay Akdağlı gibi başarılı oyuncular yer alıyor.

Çukur’un merakla beklenen yeni bölümü bu akşam saat 20.00’de Show TV'de!

İşte "Çukur"un 4. Sezon 35. Bölümünden 2. Ön İzleme Sahnesi;

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