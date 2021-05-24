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Çukur 129. yeni bölüm önizlemesi yayında

Show TV’de ekrana gelen Ay Yapım imzalı Çukur’un yeni bölümünden ön izleme sahnesi yayınlandı. Yamaç'ın Çukurlu gençlere konuşma yaptığı sahnede artık silah kullanmayacaklarını söylemesi dikkat çekiyor

Çukur 129. yeni bölüm önizlemesi yayında

Çukur'un merakla beklenen yeni bölümünden önizleme yayınlandı. Çukur'dan başka can vermemeye kararlı olan Yamaç, mahallede yeni bir dönem başlatıyor.

ÇUKUR'DA NELER OLACAK?

Kenetlenen Koçovalı kardeşler bir yandan Amca’nın izini sürerken diğer yandan Çukur’un yaralarını sarmaya çalışacak. Koçovalılar’ın elinden son anda kurtulmayı başaran Amca, vuracağı büyük darbe için doğru zamanı beklerken; bütün yetkiyi Şahram adında gizemli bir adama verecek. Yamaç, Çukur’u beladan uzak tutmak için her şeyi kökünden değiştirecek bir yol bulacak.

Bu durum Çukur’da yepyeni bir dönemin başlangıcı olurken; aile içinde de herkesin yüzünü güldüren sürpriz gelişmeler yaşanacak. Hem Koçovalılar hem de Çukur uzun zaman sonra huzur içindeyken, Amca’nın hamlesi her şeyi değiştirecek.

Senaryosunu Gökhan Horzum’un kaleme aldığı Çukur’un yönetmenliğini Sinan Öztürk üstleniyor. Çukur’un kadrosunda; Aras Bulut İynemli, Perihan Savaş, Müfit Kayacan, Erkan Kolçak Köstendil, Rıza Kocaoğlu, Necip Memili, Damla Sönmez, Burak Dakak, Hare Sürel, İrem Altuğ, Boncuk Yılmaz, Mustafa Kırantepe, Cem Uslu, Aytaç Uşun, Ferit Kaya gibi başarılı oyuncular yer alıyor.
Ç
ukur’un merakla beklenen yeni bölümü bu akşam saat 20.00’de Show TV'de!

İşte "Çukur"un 4. Sezon 37. Bölümünden Ön İzleme Sahnesi;

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