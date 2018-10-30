Show TV’de ekrana gelen Ay Yapım imzalı fenomen dizi Çukur’un dün akşam yayınlanan bölümünde Yamaç, gözünü tamamen karartıp hem Cumali’yi hem de Vartolu’yu kurtarmak için harekete geçti. Final sahnesinde Karakuzulardan Ersoy’un açığını yakalayan Yamaç’ın nasıl bir hamlede bulunacağı heyecanla beklenecek.
Zirveye yerleşen Çukur’un dün akşam ekrana gelen bölümünde sadece Cumali’yi kurtarması gerekirken bir de Vartolu ve Medet’i kurtarmak zorunda kalan Yamaç, tüm kontrolü eline alarak harekete geçti. Gözü başka hiçbir şey görmeyen Yamaç, önce soluğu Cumali’nin tutulduğu yerde aldı. Celasun, Metin ve Kemal’in de yardımıyla Cumali’yi kurtaran Yamaç, ağabeyinin yeni bir hata yapmasını engellemek ve Vartolu’yu kurtarabilmek için Çeto’yu serbest bıraktı.
ÇUKUR 40. BÖLÜMÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN
29 EKİM REYTİNG SONUÇLARINDA ÇUKUR ZİRVEDE!
Çukur, dün akşam yayınlanan yeni bölümüyle ABC1 20+'da 11.91 izlenme oranı (rating),27.51 izlenme payı (share), AB’de 10.21 izlenme oranı (rating), 26,36 izlenme payı (share), Total’de ise 10.40 izlenme oranı (rating), 24.84 izlenme payı (share) ile tüm kategorilerde birinci oldu. İzleyiciler #yenibaşlıyoruz etiketiyle Twitter’da yorumlarını paylaştı. #yenibaşlıyoruz etiketi Twitter’da Türkiye'de 18 saat 5 dakika dünyada ise 6 saat 20 dakika TT listesinde kaldı.
SELİM VE İDRİS KARŞI KARŞIYA!
Meliha’nın sözlerini dinleyerek babası İdris’e yakınlaşmaya çalışan Selim, İdris ile Sultan’ın çevresinden bir an bile ayrılmadı. Babasına yardımcı olmaya çalışan Selim’in İdris ile karşı karşıya geldiği an ekran başındakilere duygu yüklü anlar yaşattı. “Beni neden istemedin hiç?” sorusunun cevabını arayan Selim, babasından yanıt alamadı.
Bölümün finalinde Celasun’un yürüttüğü otomobilin direksiyonunda Karakuzulardan Ersoy’u yakalayan Yamaç’ın bu kozu nasıl değerlendireceği heyecanla beklenecek.
Çukur’un merakla beklenen yeni bölümü 5 Kasım Pazartesi akşamı saat 20.00’de Show TV'de!GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
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