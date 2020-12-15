'Çukur' zirvenin sahibi oldu

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Pazartesi akşamlarına damga vuran Çukur’un dün akşam ekrana gelen bölümünde Selim'in intikamı için harekete geçen Koçovalılar'ın hamleleri nefes kesti. Cumali, Selim'in nasıl öldürüldüğüne dair ilk ipucunu buldu ve Cemil'e ulaşmayı başardı. Cemil, Cumali'ye oyun oynayarak onu tuzağa düşürmeye çalıştı ancak oyunu ortaya çıktı ve Koçovalılar, Cemil'i yakaladı. Finalde Selim'in ölümünden sorumlu olan Cemil'in sonunu Akın getirdi ve babasının intikamını aldı.

İşte nefesleri kesen o final anları;

SOSYAL MEDYA #AİLEMEDOKUNMA DEDİ!

Çukur, dün akşam yayınlanan yeni bölümüyle Total’de 8.76 izlenme oranı (rating),17.94 izlenme payı (share) elde ederek birinci olurken, ABC1 20+'da 8.11 izlenme oranı (rating),16.00 izlenme payı (share),AB'de 6.88 izlenme oranı (rating),14.43 izlenme payı (share) elde etti. #ailemedokunma etiketi Twitter Türkiye'de 7 saat 25 dakika, dünyada ise 2 saat 15 dakika boyunca TT listesinde kaldı.

YAMAÇ, CENGİZ ERDENET'İ KAÇIRDI!

Yamaç, Erdenet fabrikalarını patlattıktan sonra ardı ardına hamlelerini yapmaya devam etti. Yamaç, Cengiz'in yolunu keserken Çukurlu gençler de arabasının tekerlerini patlattı. Bu sırada Yamaç'ın kaç tane ilaç fabrikası olduğunu sorması üzerine panikleyen Cengiz, arabası da çalışmayınca bir taksiye binmek zorunda kaldı ancak bindiği taksiyi Cumali Koçovalı kullanıyordu. Böylelikle Cengiz Erdenet'i kaçıran Yamaç, onu ayakkabılarını ve ceketini de alarak ıssız bir yere bıraktı.

"Seni burada öldürebilirim Cengiz..."

KULKAN ERDENET, SAVAŞA HIZLA DAHİL OLDU!

Kulkan Erdenet ise Çukur'a hızlı bir giriş yaptı. Yamaç'ı takip ettiren Kulkan, Nehir'e ulaşarak onu kaçırdı. Nehir'in de Yamaç'tan hamile olduğunu öğrenen Cengiz'in keyfi yerine gelirken, Erdenetler'in evinde tutulan Efsun ve Nehir birbirini teselli etti. Kulkan'ın bu hamlesiyle Yamaç'a karşı büyük bir koz elde eden Erdenetler'in ilerleyen bölümlerde bunu nasıl kullanacağı şimdiden büyük merak konusu oldu.

Kulkan, Nehir'i kaçırıyor;

KOÇOVALILAR, CEMİL'İ YAKALADI!

Cumali, uzun çabalardan sonra Selim'in nasıl öldürüldüğüne dair ilk ipucunu buldu. Selim ile Cemil'in tanıştığı gazinoya giden Cumali, burada Cemil ile karşılaştı. Cemil, Selim'in öldürülmesinde suçu yokmuş gibi davranarak Cumali'yi kandırmaya çalıştı. Oyunu başlatan Cemil daha sonra Cumali'yi Çağatay Erdenet'in olduğunu öne sürdüğü depoya getirdi ancak burada Koçovalılar ile karşılaştı. Olacakları önceden tahmin eden Cumali, önlemini almıştı. Böylelikle Yamaç, Cumali ve Akın, Selim'in ölümünden sorumlu olan Cemil'i yakaladı.

Cemil'in oyunu ortaya çıkıyor;

Çukur’un merakla beklenen yeni bölümü Pazartesi akşamı saat 20.00’de Show TV'de.