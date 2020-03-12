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Çukurca'da İstiklal Marşı'nın Kabulü Ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü - HAKKARİ



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:- Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü etkinliği- Saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunması- Günün anlan ve önemini belirten konuşmalar- Öğrencilerin gösterileri

Çukurca'da İstiklal Marşı'nın Kabulü Ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma GünüHAKKARİ (AA) - Çukurca'da, İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü düzenlendi.Emir Şaban İmam Hatip Ortaokulu tarafından Şehit Bilal Soy Bilgiç Ortaokulun tarafında program düzenlendi.Programa, İlçe kaymakamı Murat Öztürk, belediye başkanı Ensar Dündar cumhuriyet savcısı Elif Oğuz ilçe milli eğitim müdürü Ceyhan Doğan, İlçe Emniyet Müdürü Fatih Acar AK Parti ilçe başkanı Zeki Derin milliyetçi hareket partici ilçe başkanı Mehmet selim Sevinç Cumhuriyet Halk Partisi ilçe başkanı Mehmet Sabri Koruçi, kurum amirleri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program, günün anlam ve önemini belirten konuşmalarla devam etti. Mehmet Akif Ersoy ile ilgili öğrencilerin sergilediği çeşitli skeç ve oratoryo gösterisi izleyenleri duygulanırdı.Program Kaymakam Öztürk ve beraberindekiler tarafından öğrencilere değişik hediyeler verilmesi ve hatıra fotoğrafı çekilmesi ile sona erdi.