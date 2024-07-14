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        Çukurda peş peşe patlama

        Mardin'de elektrik hatlarının yer altına indirildi, meydana gelena arıza nedeniyle peş peşe patlama yaşandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.07.2024 - 23:27 Güncelleme: 14.07.2024 - 23:27
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        Çukurda peş peşe patlama
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        Mardin'in Kızıltepe ilçesinde elektrik hatlarının yer altına indirilmesinin ardından verilen enerji ile birlikte açık olan çukurda peş peşe patlamalar meydana geldi. Enerji kesilerek hattın onarımının ardından mahalleye yeniden elektrik verildi.

        PEŞ PEŞE PATLAMA YAŞANDI

        Olay, Kızıltepe ilçesi Yenimahalle'de öğlen saatlerinde meydana geldi. 540’ncı sokakta yer altına indirilen elektrik hattına, enerji verilmesinin ardından çalışmanın yapıldığı açık olan çukurda peş peşe patlamalar yaşandı.

        Çukurun etrafı güvenlik şeridi ile çevrilirken, patlama anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

        Uzun süren patlamalar mahallede paniğe neden oldu. Enerji şirketi mahalleye giden elektriği keserek, patlamaların yaşandığı çukurda çalışma yaptı. Onarımın ardından mahalleye yeniden elektrik verildi.

        *Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir.

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