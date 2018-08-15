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Çukurova'da pamuk hasadı başladı

Adana’da pamuk hasadı başladı. Ekim alanının geçen yıla oranla yüzde 36 oranında artan üründen bu yıl 250 bin ton civarında rekolte bekleniyor. Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, “Yüzde 36’lık artışla Adana genelinde 455 bin dönüme yakın pamuk ekimi yapıldı. Verimde ve pamuk fiyatlarında artış bekliyoruz” dedi

15.08.2018 - 09:49 | Güncelleme: İHA

Çukurova'da, verilen devlet desteğiyle ekim alanı geçen yıla oranla yaklaşık yüzde 36 artan pamuğun hasadına başlandı. Adana’da 455 bin dönüme yükselen pamuk ekim alanlarının artması beyaz altına olan rağbeti de arttırdı. Pamuk, Adana’da yeniden değer görmeye başladı.

“PAMUK EKİM ALANINDA YÜZDE 36'LIK ARTIŞ VAR"

Karataş ilçesinde pamuk hasadına katılan Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, kıraç bölgelerde pamuk hasadına başlanıldığını ve bu sene geçen yıla oranla havaların yağışlı geçmesinden dolayı bazı bölgelerde yüzde 10 ile 20 arasında verim fazlalığı olduğunu söyleyerek, “2018'de devletin verdiği 80 kuruş destekle pamuk ekim alanları yüzde 20 artmıştı. Bu yıl da Adana genelinde yüzde 36’lık artış var” diye konuştu.

“VERİMDE VE PAMUK FİYATLARINDA ARTIŞ BEKLİYORUZ"

Doğan, Adana’da geçen yıl ekim alanı 330 bin dönümken bu yıl 455 bin dönüme çıktığına dikkat çekerek, “Bundan dolayı verim artışı bekliyoruz. Pamuk fiyatlarının da artmasını bekliyoruz. Döviz kuru arttı, girdi fiyatları yükseldi. Dışarıdan gelecek pamuğun fiyatı da yüksek olacağı için pamuk fiyatlarının yüksek olacağını umuyoruz” şeklinde konuştu.

Pamuğun önemli bir ürün olduğunun altını çizen Doğan, şunları kaydetti:

“Pamuğun, ülke ekonomisine kattığı istihdam, oluşturduğu katma değer ile en stratejik öneme sahip üründür. İşlenmesiyle çırçır sanayisine, lifiyle tekstil sektörüne, çekirdeği ile yağ ve yem sanayisine, kağıt sanayisine ham madde oluşturmaktadır. Pamuk genelde katma değer oluşturan bir üründür. Daha önce devlet desteği olmadığından dolayı pamuk ekim alanı 2011 ile 2016 yılları arasında yüzde 50’ye yakın bir eksilme göstermişti. Yeniden destek gelince bu oranlar yükseldi. Umuyoruz ki Adana beyaz altına dönüş yapacaktır.”

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