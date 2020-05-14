Çukurova'da sıcak hava en çok tarım işçilerini zorluyor

AA

Kimi bahar aylarında, bereketli Çukurova topraklarında çeşitli ürünlerin hasadının başlaması öncesinde Doğu ve Güneydoğu ile çevre illerden gelen, kimi de sürekli bölgede kalan mevsimlik tarım işçilerini, en çok yaz aylarındaki hasat zorluyor. Özellikle Ceyhan, Karataş ve Yüreğir ilçelerinde, yevmiye usulüyle çalışacakları tarla ve bahçelerin yakınına kamp kuran tarım işçileri, çadırlarda birçok imkandan yoksun yaşıyorlar.