Çukurova Üniversitesi hindi yetiştiriciliğini yaygınlaştırmayı hedefliyor - ADANA

AA

Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakütlesi Zootekni Bölümü tarafından geliştirilen "Kanatlı Sektörünün Canlandırılması" projesi çerçevesinde yetiştirilen hindiler, küçük üreticilere veriliyor.Zootekni Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mikail Baylan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kanatlı üretimi denildiği zaman akla sadece tavukçuluğun geldiğini belirterek, Türkiye'de tavuk eti dışındaki diğer kanatlıların üretim oranının sadece yüzde 5'lerde, hindide bu oranın yüzde 2,5 civarında olduğunu kaydetti.Baylan, Avrupa ülkelerinde kişi başına hindi eti tüketiminin 8-10 kilo civarında olduğunu, Türkiye'de ise yıllık tüketiminin sadece 600 gram civarında kaldığını aktardı.Türkiye'de hindinin sadece yılbaşında hatırlandığını vurgulayan Baylan, tüketiminin ve yetiştiriciliğinin yaygınlaştırılması gerektiğini vurguladı.Baylan, hindi etinin besin değerinin kırmızı et ve tavuğa göre daha yüksek olduğunu, yağ oranının düşüklüğü ve liflerinin azlığıyla daha kolay sindirilebildiğini dile getirdi.Üniversitede yürüttükleri projeyle bronz cinsi hindileri damızlık olarak kullanarak çoğaltmaya çalıştıklarını aktaran Baylan, bu kapsamda haftada 300 civarında hindi palazı çıkışı elde ettiklerini söyledi.- "Hindi ciddi bir alternatif"Hindilerin bir kısmını kendilerine damızlık olarak ayırdıklarını, diğerlerini de yetiştiriciliğin yaygınlaştırılması için üreticilere satışını yaptıklarını anlatan Baylan, şöyle devam etti:"Hindiler hem tavukçuluğa hem de kırmızı ete ciddi bir alternatif. Çalışmayla temel amacımız iyi, kaliteli bir damızlık üretmek. Küçük üreticilere alternatif yetiştirme sistemlerinde iyi kaliteli hayvanlar vererek onları desteklemek. Hindinin sadece yılbaşında tüketilen bir et değil, yıl içerisinde rağbet gören bir dağılıma ulaşması lazım. Yapmış olduğumuz araştırmayla eğer hindinin yumurta verimini ve canlı ağırlıklarını daha fazla arttırabilirsek sadece yılbaşına değil yıl içerisine de bunu yayabiliriz."Baylan, hindinin çekirge ve yabancı ot mücadelesinde de kullanıldığını, bu özelliğinden dolayı organik üretime de faydalı bir hayvan olduğunu sözlerine ekledi.