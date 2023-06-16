Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Diyanet haftanın Cuma hutbesini yayınladı! İşte 16 Haziran Cuma hutbesi konusu

Haftanın Cuma hutbesi konusu, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlandı. Camilere akın ederek cemaatle namaz kılacak olan Müslümanlar haftanın Cuma hutbesini dinleyecek. İşte Diyanet ile 16 Haziran 2023 haftanın Cuma hutbesi konusu ve tam metni...

ABONE OL
HABERTURK.COM
  • CUMA HUTBESİ 16 Haziran 2023 | Bu hafta Cuma hutbesi konusu nedir? İşte haftanın Cuma hutbesi konusu...

    Diyanet İşleri Başkanlığı haftanın Cuma hutbesini yayınladı. Türkiye genelindeki camilerde okunacak olan haftanın Cuma hutbesi konusu "İslam'ın iki Şiarı: Ezan ve Kuran" oldu. Ezan ve Kurban'ın önemine vurgu yapan Cuma hutbesinde "Ezan, insanlığı Allah’a kul olmaya çağıran nebevi bir nidadır. Tevhidin gür sedasıdır. Müezzin, Allah’tan başka ilah olmadığını, Hz. Muhammed Mustafa (s.a.s)’in son peygamber olduğunu günde beş defa insanlara ezanla hatırlatır." cümleleri yer aldı. İşte 16 Haziran Cuma hutbesi konusu...
  • CUMA HUTBESİ 16 Haziran 2023 | Bu hafta Cuma hutbesi konusu nedir? İşte haftanın Cuma hutbesi konusu...

    İSLAM'IN İKİ ŞİÂRI: EZAN VE KURBAN

    Muhterem Müslümanlar!

    Milletler sembolleriyle ayakta durur ve varlıklarını devam ettirirler. İslam ümmetinin de kendine özgü sembolleri vardır ki biz bunlara "şiâr" diyoruz. Bunlar, Müslüman kimliğini inşa eden, bize tevhidi ve Rabbimize layık bir kul olmamız gerektiğini hatırlatan nişanelerdir. Cenâb-ı Hakk'ın saygı duyulmasını, korunmasını ve yaşatılmasını emrettiği değerlerdir. Nitekim okuduğum ayet-i kerimede Rabbimiz şöyle buyurmaktadır: "…Kim Allah'a ait nişânelere saygılı davranırsa, şüphesiz ki bu, kalplerin takvalı olmasındandır."

     

    Geliniz! Bugünkü hutbemizde İslam'ın şiârlarından olan ezan ve kurbanın önemini yeniden hatırlayalım.
  • CUMA HUTBESİ 16 Haziran 2023 | Bu hafta Cuma hutbesi konusu nedir? İşte haftanın Cuma hutbesi konusu...

    Aziz Müminler!

    Ezan, insanlığı Allah'a kul olmaya çağıran nebevi bir nidadır. Tevhidin gür sedasıdır. Müezzin, Allah'tan başka ilah olmadığını, Hz. Muhammed Mustafa (s.a.s)'in son peygamber olduğunu günde beş defa insanlara ezanla hatırlatır. Rabbimizin rahmetine ve affına ezanla davet eder. Huzura ve kurtuluşa, güvene ve barışa ezanla çağırır. Ezan, vahdetin, yani ümmetin birliğinin ilanıdır. Özgürlüğümüzün beyanıdır; bağımsızlığımızın sembolüdür. İstiklâl Marşımızda bu husus ne de güzel ifade edilmiştir:

    Rûhumun senden İlâhî şudur ancak emeli:

    Değmesin ma'bedimin göğsüne nâ-mahrem eli;

    Bu ezanlar -ki şehâdetleri dînin temeli-

     

    Ebedî, yurdumun üstünde benim inlemeli.
  • CUMA HUTBESİ 16 Haziran 2023 | Bu hafta Cuma hutbesi konusu nedir? İşte haftanın Cuma hutbesi konusu...

    Kıymetli Müslümanlar!

     

    Ezanın aslı, Kur'an-ı Kerim gibi Arapçadır. Sözleri, Müslümanların ortak dilidir. Ümmet-i Muhammed'in evrensel parolası ve ortak değeridir. Onu bugün okunan şekliyle bize bizzat Peygamber Efendimiz (s.a.s) öğretmiştir. Dolayısıyla aslı gibi okunmadıkça ezan ibadeti yerine getirilmiş olmaz. Rabbimiz kıyamete kadar minarelerimizden şehâdetleri dinin temeli olan ezandan bizleri mahrum bırakmasın.
  • CUMA HUTBESİ 16 Haziran 2023 | Bu hafta Cuma hutbesi konusu nedir? İşte haftanın Cuma hutbesi konusu...

    Değerli Müminler!

     

    "Kim gönülden inanarak okunan ezanı tekrar ederse cennete girer." hadisinde ifade edildiği gibi ezan, bize cennet muştusudur. Minarelerden gönüllerimize yansıyan, hayatımızın her alanını kuşatan eşsiz bir değerdir. Dilimiz, rengimiz, mezhep ve meşrebimiz ne olursa olsun, Müslümanlar olarak hepimiz, ezanı işitince aynı heyecanı hissederiz. Çocuklarımızın dünyaya gözlerini ilk açtığı anda sağ kulağına ezan, sol kulağına kamet okuruz ve onlara İslami bir kimlik kazandırırız.
  • CUMA HUTBESİ 16 Haziran 2023 | Bu hafta Cuma hutbesi konusu nedir? İşte haftanın Cuma hutbesi konusu...

    Aziz Müslümanlar!

     

    İslam'ın sembollerinden bir diğeri ise kurbandır. Kurban, kurbiyyettir; Rabbimize yakınlaşma gayreti, takvaya ulaşma arzusu, ilahi rahmete nail olma çabasıdır. Kurban, teslimiyettir; Allah'a ve O'nun emirlerine boyun eğmektir. Kurban, sadakattir; Cenâb-ı Hakk'ın rızasını her şeyden üstün görmektir. Kurban, tezekkürdür; nimetin gerçek sahibini hatırda tutmaktır. Kurban, paylaşmaktır; ihtiyaç sahibinin evine, gönlüne, sofrasına sevinç ve muhabbet taşımaktır. Kurban, kardeşliktir; gönüller arasında yardımlaşma ve dayanışma bağları kurmaktır.
  • CUMA HUTBESİ 16 Haziran 2023 | Bu hafta Cuma hutbesi konusu nedir? İşte haftanın Cuma hutbesi konusu...

    Değerli Kardeşlerim!

     

    Bizi biz yapan, bizi ayakta tutan, birlik ve beraberliğimizi pekiştiren İslam'ın yüce değerleri etrafında kenetlenelim. Unutmayalım ki dünya ve ahiret mutluluğumuz, bu değerlere sahip çıkmakla, bunları yaşayıp yaşatmakla mümkündür.
  • CUMA HUTBESİ 16 Haziran 2023 | Bu hafta Cuma hutbesi konusu nedir? İşte haftanın Cuma hutbesi konusu...

    Kıymetli Müminler!

    Hutbemi bitirirken bir hususu sizlerle paylaşmak istiyorum. Kurban ibadetinde esas olan kişinin kurbanını bulunduğu yerde kesmesi veya kestirmesidir. Yaşadığı yerde kurban kesme imkânı olmayan veya kestiği kurban haricinde ihtiyaç sahiplerine kurban eti ikram etmek isteyenler ise vekâlet yoluyla kurbanlarını kestirebilirler. Diğer hayır kurumları gibi Türkiye Diyanet Vakfımız da kurbanını vekâlet yoluyla kestirmek isteyen kardeşlerimizin hizmetindedir.

    Her yıl olduğu gibi bu yıl da "Kurbanını paylaş, kardeşinle yakınlaş" çağrısıyla, başta depremzede kardeşlerimiz olmak üzere dünyanın dört bir köşesindeki ihtiyaç sahiplerine kurban emanetlerinizi güvenle ulaştıracağız. Kardeşlik bilincimizi güçlendirecek, buruk gönüllere bayramın neşe ve sevincini taşıyacağız inşallah.

    Bu vesileyle siz değerli kardeşlerimizin din görevlilerimiz, il ve ilçe müftülüklerimiz, Türkiye Diyanet Vakfımızın internet sitesi aracılığıyla bu hayır kervanına katılabileceğinizi ifade etmek istiyorum. Rabbimizden niyazımız, kurbanla kurbiyyet kazanan ve teslimiyet imtihanını başaran kullarından olabilmektir.

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.