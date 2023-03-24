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Diyanet haftanın Cuma hutbesini yayınladı! İşte 24 Mart Cuma hutbesi konusu

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından haftanın Cuma hutbesi konusu yayınlandı. Her hafta farklı konularda yayınlanan Cuma hutbesinin Ramazan ayının gelişiyle konusu "Ramazan ve Dayanışma" olarak belirlendi. Ramazan ayının ilk Cumasında Ramazan ve dayanışma vurgusu yapılıyor. İşte, 24 Mart haftanın Cuma hutbesi...

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  • CUMA HUTBESİ | Haftanın Cuma hutbesi konusu yayınlandı! 24 Mart 2023 Cuma hutbesinde Ramazan ve Dayanışma vurgulanıyor!

    Ramazan ayının gelişiyle ilk Cuma gününde hutbe konusuna ilişkin araştırmalar yoğunlaştı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından haftanın Cuma hutbesi konusu yayınlandı.Cemaat bu hafta "Ramazan ve Dayanışma" konulu hutbeyi dinleyecek. İşte, 24 Mart 2023 Cuma hutbesi konusu...
  • CUMA HUTBESİ | Haftanın Cuma hutbesi konusu yayınlandı! 24 Mart 2023 Cuma hutbesinde Ramazan ve Dayanışma vurgulanıyor!

    "RAMAZAN VE DAYANIŞMA"

    Muhterem Müslümanlar!

    Okuduğum ayet-i kerimede Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor: “Mümin erkekler ve mümin kadınlar birbirinin yardımcısıdır.” 

    Okuduğum hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz (s.a.s) şöyle buyuruyor: “Kim bir Müslüman’ın sıkıntısını giderirse, Allah da kıyamet günü onun bir sıkıntısını giderir.” 
  • CUMA HUTBESİ | Haftanın Cuma hutbesi konusu yayınlandı! 24 Mart 2023 Cuma hutbesinde Ramazan ve Dayanışma vurgulanıyor!

    Kıymetli Müminler!

    Rahmet, mağfiret ve ebedi kurtuluşun müjdecisi Ramazan ayına dün itibariyle kavuştuk. Bir yandan Ramazanın sevincini yaşarken diğer yandan afetlerin acısını yüreğimizde hissetmeye devam ediyoruz. Ramazanın gönüllerimizi ferahlatan manevi ikliminde kardeşliğimizi pekiştiren birlik, beraberlik ve dayanışma ruhuyla acılarımızı daha da hafifletecek, geleceğe ümitle yürüyeceğiz inşallah. 
  • CUMA HUTBESİ | Haftanın Cuma hutbesi konusu yayınlandı! 24 Mart 2023 Cuma hutbesinde Ramazan ve Dayanışma vurgulanıyor!

    Değerli Müslümanlar!

    Aziz milletimiz, yaşadığımız felaketlerin yaralarını sarmak için yine yardımlaşma ve dayanışmanın en güzel örneklerini sergiledi. Cenâb-ı Hak, bütün imkânlarını seferber eden, duasını esirgemeyen her bir kardeşimizden razı olsun. Ancak bütün yaralar sarılıncaya, yürekler sükûnet buluncaya kadar birbirimize desteğimizi sunmak, yardımlarımızı hız kesmeden devam ettirmek kardeşliğimizin bir gereğidir. Zira birlik ve beraberliğimizin, huzur ve güvenimizin teminatı işte bu dayanışma ruhudur. Bu ruhla aramızdaki sevgi, şefkat ve muhabbet bağlarını kuvvetlendiririz. Bu ruhla sevinç ve kederi, varlık ve yokluğu paylaşırız. Bu ruhla kardeşlik ahlakını kuşanırız. 
  • CUMA HUTBESİ | Haftanın Cuma hutbesi konusu yayınlandı! 24 Mart 2023 Cuma hutbesinde Ramazan ve Dayanışma vurgulanıyor!

    Değerli Müslümanlar!

    İslam medeniyeti bir dayanışma medeniyetidir. Müminler, bu medeniyetin yeryüzündeki temsilcileridir. Nitekim yüce dinimiz İslam, dayanışma şuurunu her daim canlı tutmamızı emretmektedir. Cenâb-ı Hak,       وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوٰىۖ  “İyilik ve takva üzere yardımlaşın.”  buyurmaktadır. Sevgili Peygamberimiz (s.a.s) ise bizleri şöyle tarif etmektedir:إِنَّ الْمُؤْمِنَ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ ، يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا  “Müminler tuğlaları birbirine sımsıkı kenetlenmiş bir bina gibidir.” 
  • CUMA HUTBESİ | Haftanın Cuma hutbesi konusu yayınlandı! 24 Mart 2023 Cuma hutbesinde Ramazan ve Dayanışma vurgulanıyor!

    Aziz Müminler!

    Diyanet İşleri Başkanlığı olarak her yıl Ramazan ayında önemli bir konuyu gündeme taşıyoruz. Yaşadığımız afetler hususunda toplumsal duyarlılığı artırmak için bu yılın teması “Ramazan ve Dayanışma” olarak belirlenmiştir. Bu kapsamda yapacağımız faaliyetlerle toplumsal dayanışma bilincine katkı sağlayacağız inşallah. Bu vesileyle sıkıntı içinde olan kardeşlerimize destek olmaya gayret edelim. Zekât ve diğer bağışlarımızla ihtiyaç sahibi afetzede kardeşlerimizin sıcak yuvalarına kavuşmaları için kalıcı konutlar inşa edilmesine yardımcı olalım.
  • CUMA HUTBESİ | Haftanın Cuma hutbesi konusu yayınlandı! 24 Mart 2023 Cuma hutbesinde Ramazan ve Dayanışma vurgulanıyor!

    Kıymetli Kardeşlerim!

    Ramazanın manevi iklimini fırsat bilerek, el birliğiyle saralım yaralarımızı. Sevgi, şefkat ve muhabbet bağlarımız kuvvetlensin. Sahur ve iftarın sevinç ve bereketini yaşayalım hep birlikte. Paylaşalım sevgi ve muhabbeti. Giderelim hüznü ve kederi. Zekât ve sadaka köprüleri kuralım. Cömertlik kaplasın her yanımızı. Cimrilik uzak olsun bizden. Kardeşliğimizi daim kılalım, iyiliği yayalım el birliğiyle. Huzur ve güven sarsın etrafımızı. Yardımlaşma ve dayanışma ruhu düsturumuz olsun. Ramazan-ı şerifimiz mübarek olsun.

Haberi Hazırlayan : Tutku Bulut
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