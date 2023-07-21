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        Haberler Gündem CUMA HUTBESİ KONUSU 21 Temmuz 2023 | Diyanet ile haftanın Cuma hutbesi konusu yayınlandı: 'Hicret: İdealler Uğruna Çıkılan Kutlu Bir Sefer'

        Haftanın Cuma hutbesi konusu yayınlandı: 'Hicret: İdealler Uğruna Çıkılan Kutlu Bir Sefer'

        Haftanın Cuma hutbesi konusu Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yayınlandı. Binlerce Müslüman Cuma gününde farz ibadetini yerine getirmek ve haftanın Cuma hutbesini dinlemek amacıyla camilere akın edecekler. İşte Diyanet ile 21 Temmuz haftanın Cuma hutbesi konusu yayınlandı: 'Hicret: İdealler Uğruna Çıkılan Kutlu Bir Sefer'

        Habertürk
        Giriş: 21.07.2023 - 08:46
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        İslam aleminin haftalık bayramı olarak nitelendirilen Cuma gününde Müslümanlar, haftanın Cuma hutbesi konusunu dinlemek için camilere akın edecekler. Muharrem ayının başlamasıyla birlitke 21 Temmuz Cuma hutbesinin konusu'Hicret: İdealler Uğruna Çıkılan Kutlu Bir Sefer' olarak belirlendi. İşte 21 Temmuz 2023 Cuma hutbesi konusu...

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        21 TEMMUZ 2023 CUMA HUTBESİ KONUSU

        HİCRET: İDEALLER UĞRUNA ÇIKILAN KUTLU BİR SEFER

        Muhterem Müslümanlar!

        Okuduğum ayet-i kerimede Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor: "İman edip hicret edenler, Allahyolunda cihad edenler; onlara kucak açıpyardım edenler var ya! İşte onlar gerçekmüminlerdir. Onlar için bağışlanma ve büyük bir lütuf vardır."1

        Okuduğum hadis-i şerifte ise Peygamber Efendimiz (s.a.s) şöyle buyuruyor: "Müslüman,elinden ve dilinden diğer Müslümanların zarar görmediği kişidir. Muhacir ise Allah'ın yasaklarını terk eden kimsedir."

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        Değerli Müminler!

        Yüce Allah'ın lütuf ve keremiyle geçtiğimiz Çarşamba günü hicri 1445. yıla girdik. Bizleri yeni bir hicri yıla daha kavuşturan Rabbimize sonsuz hamdü senalar olsun. Hicri yeni yılımız hayırlı vemübarek olsun.

        Hicri takvimin ilk yılı, Peygamber Efendimiz(s.a.s) ile ashabının Mekke'den Medine'ye hicret ettiği 622 yılıdır. Bu yıl, Allah Resûlü (s.a.s)'in öncülüğünde Müslümanlar, Mekke'deki çileli günlerin ardından İslam'ı daha rahat yaşayabilmek için Medine'ye hicret etmişti. Hz. Ömer, bu hadisenin yaşandığı yılı, halifeliği döneminde hicri takvimin başlangıcı kabul etmişti.

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        Kıymetli Müslümanlar!

        Hicret, insanlık tarihinin en önemli dönümnoktalarından biridir. Hicret, sıradan bir göç değildir. Hicret, geçici menfaatler uğruna bir diyardan başka bir diyara gidiş de değildir. Hicret,can ve mal korkusuyla bir şehirden kaçış hiç değildir. Bilakis hicret, Allah rızası uğruna her türlü dünyevi beklenti ve gayeyi bir kenara bırakarak çıkılan kutlu bir yolculuktur. Hicret, ideallerle yücelen bir hayatı mümkün kılmak için başlanan mübarek bir seferdir. Hicret, insanı yaratılış amacından uzaklaştıran her şeyi geride bırakmaktır. Kötülükten iyiliğe, zulüm ve haksızlıktan adalet ve hakikate kararlı bir yöneliştir. Hicret, insanı Allah'akulluktan alıkoyan her türlü nefsani arzu ve istekten yüz çevirmektir. Haram ve günahlardan kaçınmaktır. Tövbe ve dua ile Rabbimizin engin rahmetine sığınmaktır.

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        Kıymetli Müminler!

        Hicretin gayesi, sorumluluk sahibi, bilinçli, faydalı bireyler yetiştirebilmek için gayret etmektir. Erdemli, huzurlu, güvenli ve barış içerisinde yaşayan bir toplum inşa etmek için çabagöstermektir. Hicretin gayesi, sevgi, merhamet ve yardımlaşma gibi değerleri tüm insanlıkla buluşturmak için mücadele etmektir.

        Ne mutlu hicretin asıl gayesini idrakedebilenlere. Ne mutlu sözünde özünde dürüst olanlara. Allah'a hakiki kul olanlara. Ne mutlu İslam'ın hakikatlerini hayatına hâkim kılanlara.

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        Aziz Müslümanlar!

        Önemli bir hususu sizlerle paylaşmak istiyorum. Son zamanlarda sık sık orman yangını haberleri alıyoruz. Bu yangınlarla ciğerlerimizdağlanıyor. Ormanlarla birlikte nice canlılar yokoluyor. Ormanlık alanlarda piknik amacıyla bile olsa ateş yakmayalım. Yangına sebebiyet verecek atıkları ormanlarda bırakmayalım. Ormanlarımıza kasteden kötü niyetli kişilere karşı uyanık olalım.Yangın ve afetler konusunda yetkililerin uyarılarını dikkate alalım. Onların işlerini kolaylaştıralım. Allah Resûlü (s.a.s)'in "Kıyamet kopuyor olsa dahi elinizdeki fidanı yere dikin."3 emrine uyarak,yanan ormanlarımızın yerine yenilerini yetiştirelim. Unutmayalım ki ormanlarımız ve çevremiz bize emanettir. Emanete sahip çıkmak ise hepimizin ortak görevidir. Yüce Rabbim ülkemizi ve milletimizi her türlü afet ve felaketten muhafaza eylesin.

        1 Enfâl, 8/74. 2 Buhârî, Îmân, 4. 3 İbn Hanbel, III, 184. D

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