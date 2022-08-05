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Diyanet Cuma hutbesini yayınladı! 5 Ağustos Cuma hutbesinin konusu ne?

Cuma hutbesi konusu her hafta olduğu gibi bu hafta da yayımlandı. Diyanet İşleri Başkanlığı, haftanın Cuma hutbesi konusunu 'Muharrem ayı ve Kerbela olarak belirledi. Müslümanlar, Muharrem ayının ilk Cuma gününde namaz kılmak ve hutbe dinlemek için camlere akın edecekler. İşte, 5 Ağustos Cuma hutbesi konusu...

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  • Cuma hutbesi konusu belli oldu! 5 Ağustos 2022 Cuma hutbesinin konusu ne? İşte, Diyanet ile Cuma hutbesi konusu

    Cuma hutbesi konusu, her hafta Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından farklı konularda duyuruluyor. 30 Temmuz günü itibariyle başlayan Muharrem ayının ilk Cuma gününde Müslümanlar camilere akın edecekler. 5 Ağustos Cuma hutbesinin konusu 'Muharrem ayı ve Kerbela' olarak belirlendi. İşte, Haftanın Cuma hutbesi konusu...
  • Cuma hutbesi konusu belli oldu! 5 Ağustos 2022 Cuma hutbesinin konusu ne? İşte, Diyanet ile Cuma hutbesi konusu

    5 AĞUSTOS CUMA HUTBESİ KONUSU: MUHARREM AYI VE KERBELÂ

    Muhterem Müslümanlar!

     

    Muharrem ayıyla başlayan hicri takvimin, 1444. yılını idrak ediyoruz. Muharrem, Resûl-i Ekrem (s.a.s)’in “hürmete şayan”[i] olarak nitelediği, rahmet ve hikmet dolu bir aydır. Efendimiz (s.a.s), “Ramazan’dan sonra en faziletli oruç Allah’ın ayı olan Muharrem ayında tutulan oruçtur” buyurarak bu ayın manevi bereketine işaret etmiştir. Muharremin onuncu günü olan Âşûrâ gününde ise, bir gün öncesi veya bir gün sonrasıyla birlikte oruç tutmayı ümmetine tavsiye etmiştir.
  • Cuma hutbesi konusu belli oldu! 5 Ağustos 2022 Cuma hutbesinin konusu ne? İşte, Diyanet ile Cuma hutbesi konusu

    Aziz Müminler!

    Muharrem, aynı zamanda Kerbelâ’nın hüzünlü hatırasıdır… Çöllerde bir yudum suyun özlemidir... Ehl-i beyt aşkıyla dolu gönüllerin, “Âh Hüseynim” diyerek sızladığı bir hasret mevsimidir... Seyyidü’ş-şühedâ Hz. Hüseyin Efendimiz ve beraberindekilerin acımasızca şehit edildiği vaktin gözyaşlarıdır.

     

    O Hz. Hüseyin ki, Resûlüllah (s.a.s)’in sevgili torunu, ehl-i beytidir. Hz. Aliyyü’l-Murtaza’nın, Hz. Fatımatu’z-Zehra’nın ciğer paresidir. Rahmet Peygamberinin “Dünyadaki çiçeğim, reyhanım” diyerek bağrına bastığı, cennet gençlerinin efendisi olarak taltif ettiği yiğittir. O Hz. Hüseyin ki Allah yolunda yüce bir ahlakın ve çağları aşan onurlu bir duruşun mümtaz temsilcisidir.
  • Cuma hutbesi konusu belli oldu! 5 Ağustos 2022 Cuma hutbesinin konusu ne? İşte, Diyanet ile Cuma hutbesi konusu

    Kıymetli Müslümanlar!

     

    Kerbelâ, mezhebi, meşrebi ve düşüncesi ne olursa olsun bütün ümmetin ortak acısıdır. Allah’a ve Resûlüne iman eden, ehl-i beyte muhabbet besleyen her Müslümanın yürek sancısıdır. Neredeyse her evinde bir Hasan, bir Hüseyin, bir Ali, bir Fatıma bulunan ve gönlü evlâd-ı Resûl aşkıyla yanıp tutuşan aziz milletimizin ehl-i beyt muhabbeti asırlar geçtikçe daha da artmaktadır. Milletimiz bu sevgiyi yüreklerinin ta derinliklerinde hissetmeye devam etmektedir.
  • Cuma hutbesi konusu belli oldu! 5 Ağustos 2022 Cuma hutbesinin konusu ne? İşte, Diyanet ile Cuma hutbesi konusu

    Değerli Müminler!

    Bizler, Kerbelâ hadisesinin hüznünü yaşarken, aynı acıların bir daha yaşanmaması için Kerbelâ’yı ibret nazarıyla okumaya ve ondan dersler çıkarmaya mecburuz.  

     

    Kerbelâ’dan çıkaracağımız ilk ders, onu ayrılık ve gayrılığa değil, tevhide ve kardeşliğe vesile kılmak, gönül birlikteliğine dönüştürmektir. Sevinç ve tasayı, muhabbet ve meşakkati paylaşmaktır. Yüce Rabbimizin “Kendilerine apaçık deliller geldikten sonra parçalanıp ayrılığa düşenler gibi olmayın...” emrine kulak verip sımsıkı kenetlenmektir. Fitneye, fesada ve tefrikaya karşı vahdete sarılmak, kardeşliğimize kastedenlere fırsat vermemektir.
  • Cuma hutbesi konusu belli oldu! 5 Ağustos 2022 Cuma hutbesinin konusu ne? İşte, Diyanet ile Cuma hutbesi konusu

    Aziz Müslümanlar!

    Kerbelâ’dan çıkarmamız gereken bir diğer ders ise Hz. Hüseyin Efendimiz ve arkadaşlarının uğruna can verdikleri yolun Peygamberi Zîşan Efendimizin yolu olduğunu bilmektir. Hz. Ali’nin buyurduğu gibi Allah’ın farzlarına riayet etmek, özellikle namaz konusunda hassas olmak, namazla Allah’a yaklaşmaktır. Tıpkı Hz. Hüseyin gibi İslam’ın şartlarını, emir ve nehiylerini doğru anlayıp yaşamaktır. Hak, adalet, sevgi, şefkat ve merhameti yüceltmek, kötülüğü engelleyip iyiliği yaymaktır. Makâlât yazarı büyük velinin öğütlediği gibi insani ilişkilerde toprak gibi mütevazı olmak, herkese aynı gözle bakmak, kimseyi ayıplamamaktır.   Dünyanın aldatıcılığına kanmamak, daima Hakkın hoşnutluğunu aramaktır.  Haksızlık ve zulüm karşısında dimdik durmak, gerektiğinde Allah yolunda şehadete koşmaktır.
  • Cuma hutbesi konusu belli oldu! 5 Ağustos 2022 Cuma hutbesinin konusu ne? İşte, Diyanet ile Cuma hutbesi konusu

    Bu vesileyle başta şehitler serdarı İmam Hüseyin Efendimiz ve ehl-i beyt-i Mustafa olmak üzere din, iman, vatan ve mukaddesat uğruna canını feda eden bütün şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla yâd ediyorum.

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