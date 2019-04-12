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Cumanız mübarek olsun! En yeni cuma mesajlarını sevdiklerinize göndermek istiyorsanız doğru adrestesiniz. Hem resimli hem de kısa cuma mesajları seçenekleriyle farkınızı ortaya koyun. İşte 12 Nisan 2019 en güzel cuma mesajları ve sözleri...

12 NİSAN CUMA MESAJLARI

Rabbim Ne olur hiçbir annenin yüreğini, evladının acısıyla yakma! Çocukları,kirli dünyamızdan koru, sakla! Sağlık ve Huzurla HAYIRLI CUMALAR.