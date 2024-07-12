Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam RESİMLİ CUMA MESAJLARI VE SÖZLERİ 12 TEMMUZ 2024: En güzel, yeni, dualı, ayetli Cuma mesajları ile Cumanız Mübarek Olsun

        Cuma mesajları ve sözleri: 12 Temmuz en güzel, yeni, dualı, ayetli, resimli Cuma mesajları ile Cumanız mübarek olsun

        Bir Cuma gününe daha kavuşmanın mutluluğunu yaşayan müminler Cuma mesajları paylaşımları başladı. SMS, Whatsapp ve Facebook üzerinden sevdiklerine Hayırlı Cumalar, Cumanız Mübarek Olsun yazılı seçenekleri araştıranlar için en güzel Cuma mesajı alternatiflerini haberimizde hazırladık. İşte, 12 Temmuz 2024 anlamlı ve yeni cuma mesajları ve sözleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.07.2024 - 07:54 Güncelleme: 12.07.2024 - 08:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Cuma mesajları resimli seçenekleri ile araştırılıyor. İslam alemi için büyük bir öneme sahip olan bugünde "Hayırlı Cumalar" mesajları sosyal medya hesapları üzerinden paylaşılıyor. Bu noktada sevdiklerine en güzel, özel, anlamlı, resimli, kısa ve uzun Cuma mesajları ve sözleri göndermek isteyen vatandaşların araştırmaları hızlandı. İşte, en güzel, anlamlı, yeni ve resimli cuma mesajları ile kısa, uzun, duyalı, ayetli Hayırlı Cumalar ve Cumanız Mübarek Olsun sözleri…

        2

        CUMA MESAJLARI VE SÖZLERİ 12 TEMMUZ 2024

        12 Temmuz için Cuma mesajı araştırılmaya başladı. Diyanet ile bugün camilerde işlenecek hutbe konusu da araştırılıyor. Instagram, Facebook, WhatApp üzerinden ''Cumanız Mübarek Olsun'' paylaşımları geliyor.

        İşte, Cuma mesajları resimli ve yazılı seçenekler:

        3

        EN GÜZEL, RESİMLİ HAYIRLI CUMALAR MESAJLARI!

        Cumanız mübarek olsun! Rabbimizin rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Dualarınızın kabul olması dileğiyle, güzel bir gün geçirmenizi temenni ederim.

        Cuma günü, müminlerin bir araya gelerek Rabbimizi anma ve ibadet etme fırsatıdır. Rabbimizin rahmeti, bereketi ve mağfireti bugün üzerinize olsun. Cumanız mübarek olsun!

        4

        Cuma günü, bir haftanın yorgunluğunu atıp Rabbimizi anma ve ibadet etme günüdür. Rabbimizin rahmetiyle dolu bir Cuma geçirmenizi ve dualarınızın kabul olmasını dilerim. Hayırlı Cumalar!

        Cumanız mübarek olsun! Allah, tüm dualarınızı kabul etsin ve gönlünüzü ferahlatsın.

        Sevgili dostum, bugün Cuma'nın bereketi ve huzuru üzerinize olsun. Rabbimiz dualarınızı kabul etsin ve size mutluluk, sağlık ve başarı versin. Hayırlı Cumalar!

        Hayırlı Cumalar! Allah, bugünün bereketini tüm sevdiklerinize nasip etsin.

        Hayırlı Cumalar! Allah, kalbinizi huzurla doldursun ve her işinizde başarılar versin.

        Hayırlı Cumalar! Allah dualarınızı kabul etsin, evinize huzur, kalbinize mutluluk versin.

        Cuma, kalplerin bir araya geldiği ve duaların yükseldiği bir gündür. Rabbimizden, hayırlı, huzurlu ve bereketli bir Cuma geçirmenizi dilerim. Dualarınızın kabul olması temennisiyle, Cumanız mübarek olsun!

        Cumanız hayırlara vesile olsun! Dualarınız kabul, ibadetleriniz makbul olsun.

        5

        Cumanız mübarek olsun! Rabbimizin lütfu ve merhameti üzerinize olsun. Dualarınızın Rabbimiz tarafından kabul edilmesi dileğiyle, huzurlu bir gün geçirmenizi temenni ederim.

        Hayırlı Cumalar dilerim! Allah, sağlığınızı ve huzurunuzu daim etsin.

        6

        Cuma günü, manevi bir yenilenme ve iç huzur günüdür. Rabbimizin rahmeti ve merhameti bugün de üzerinizde olsun. Cumanız mübarek olsun!

        Cumanız hayırlara vesile olsun! Allah, bugünün hürmetine tüm dileklerinizi kabul etsin.

        7

        Rabbimizin lütfu ve ihsanıyla bugün bir Cuma daha karşımıza çıktı. Dualarımızı samimiyetle yapalım ve Rabbimize yakarışlarımızı sunalım. Hayırlı Cumalar!

        Cumanız mübarek olsun! Allah’ın rahmeti ve bereketi üzerinize olsun.

        8
        9
        10
        11
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Gök gürültülü sağanak uyarısı
        Gök gürültülü sağanak uyarısı
        Enflasyon 2021'de ne giydi?
        Enflasyon 2021'de ne giydi?
        Anne ile oğlu yangında can vermişti! Gizemli bir ölüm daha!
        Anne ile oğlu yangında can vermişti! Gizemli bir ölüm daha!
        İş insanı silahlı saldırıda yaşamını yitirdi!
        İş insanı silahlı saldırıda yaşamını yitirdi!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan NATO Zirvesi'nde açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan NATO Zirvesi'nde açıklamalar
        İşsizlik Fonu 1 yılda katlandı
        İşsizlik Fonu 1 yılda katlandı
        Biden Zelenski'ye Putin dedi
        Biden Zelenski'ye Putin dedi
        Maç yorgunluğunu Bodrum'da attılar
        Maç yorgunluğunu Bodrum'da attılar
        'Yaz Covid'i': Yeni FLiRT varyantlarıyla ilgili neler biliniyor?
        'Yaz Covid'i': Yeni FLiRT varyantlarıyla ilgili neler biliniyor?
        Galatasaray yenilgiyle başladı
        Galatasaray yenilgiyle başladı
        Yunan botları 'Kızıl Elma'ya saldırdı
        Yunan botları 'Kızıl Elma'ya saldırdı
        Galatasaray'ın Rabiot ısrarı!
        Galatasaray'ın Rabiot ısrarı!
        Ne işe yaradığını tahmin bile edemezsiniz!
        Ne işe yaradığını tahmin bile edemezsiniz!
        FIFA'dan Tete ve Galatasaray kararı!
        FIFA'dan Tete ve Galatasaray kararı!
        İyiliğin bedelini canıyla ödedi
        İyiliğin bedelini canıyla ödedi
        Öğretmenlik Mesleği Kanunu'nda 16 madde kabul edildi
        Öğretmenlik Mesleği Kanunu'nda 16 madde kabul edildi
        Süper Kupa'nın tarihi ve yeri açıklandı!
        Süper Kupa'nın tarihi ve yeri açıklandı!
        Merkez Bankası rezervleri rekor kırdı
        Merkez Bankası rezervleri rekor kırdı
        "Dezenflasyon dönemi başladı"
        "Dezenflasyon dönemi başladı"