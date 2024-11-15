Hayırlı Cumalar! Bu mübarek gün, dualarımızın kabul olduğu, kalplerimizin huzur bulduğu bir gün olsun. Rabbim, tüm güzellikleri hanene ve gönlüne nasip etsin.

Hayırlı Cumalar dilerim. Allah, tüm günahlarımızı bağışlasın, dualarımızı kabul etsin ve hayırlı kapılar açsın. Bugün gönüllerimiz bir, dualarımız kabul olsun.