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Cumanız mübarek olsun! Böyle bir günde sevdiklerinize en güzel cuma mesajları göndermek istiyorsanız doğru adrestesiniz. Hem resimli hem de kısa cuma mesajları ile onları mutlu edebilirsiniz. İşte 13 Temmuz'a özel birbirinden farklı cuma mesajları ve sözleri...