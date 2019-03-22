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Cumanız mübarek olsun! 22 Mart Cuma gününde en güzel cuma mesajlarını arıyorsanız doğru yerdesiniz. Hem resimli hem de kısa cuma mesajlarını sizler için bu sayfa da derledik. İşte 22 Mart'a özel cuma mesajları ve sözleri...