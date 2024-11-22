Cuma günü İslam'da büyük bir öneme sahiptir ve Müslümanlar için haftanın en kutsal günü olarak kabul edilir. Bu gün, Cuma namazı adı verilen toplu ibadet için Müslümanların camilerde bir araya geldiği özel bir vakittir. Kur'an-ı Kerim'de, Cuma suresinde, Cuma günü öğle vakti ezan okunduğunda işlerin bırakılıp Allah'ın zikrine koşulması emredilmiştir. İşte bu özel günü diğer Müslümanlarla paylaşmanız ve sevdiklerinize iy dualar edebilmeniz için en güzel Cuma mesajlarını derledik. İşte, 22 Kasım Cuma mesajları...