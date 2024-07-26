Ya Rabbim! Sen anne babalarımızı ve tüm inananları sonsuz rahmetinle bağışla ve cumamızı hayırlı, nurlu ve bereketli eyle, Amin! Selam ve dua ile hayırlı cumalar.

Hayırlı Cumalar! Cumanız mübarek olsun. Bu mübarek günün size ve ailenize bereket, rahmet ve huzur getirmesini Allah'tan niyaz ediyorum. Dualarınız kabul olsun.