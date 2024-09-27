Mübarek cuma gününüzü en içten dileklerimle kutlarım. Allah’ın rahmeti, bereketi ve affediciliği üzerinize olsun. Dualarınız kabul, günahlarınız affolunsun. Kalplerinizdeki tüm güzel dilekler gerçek olsun. İyi cumalar dilerim.

Cumanız mübarek olsun. Allah, bu kutsal günde kabul olan dualarınızı eksiksiz yerine getirsin, hayatınızı güzelliklerle doldursun.

Allah’ın rahmeti ve bereketi bu mübarek günde sizinle ve sevdiklerinizle olsun. Hayırlı Cumalar dilerim.

Hayırlı Cumalar! Allah, bu güzel günün hürmetine tüm sevdiklerinize sağlık, mutluluk ve afiyet versin. Dualarınız kabul olsun inşallah.