Rabbimizin rahmeti her an yanımızdadır, ama Cuma günü bu rahmeti daha yoğun bir şekilde hissedebiliriz. Dualarınızın kabul olması dileğiyle. Hayırlı Cumalar!

Hayırlı Cumalar! Bugün, geçmişteki hataları affetme ve geleceğe umutla bakma fırsatıdır. Dualarınızın ve niyetlerinizin kabul olması dileğiyle.